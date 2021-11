Ion Cristoiu: Cîţu face un joc destul de interesant. Foloseşte PSD-ul ca amantă

“PNL e un partid care a murit. Dacă era Ionel Brătianu, intra în Opoziţie. Trebuie să se refacă. Este gruparea Orban, nu a găsit soluţie pentru USR PLUS pentru că împart acelaşi electorat. Şi în campania electorală şi acum, la guvernare, ei nu au adâncit tema micului proprietar. USR PLUS nu e un partid de dreapta, e un partid de proletariat digital, e de stânga. Ăia care lucrează la multinaţionale nu au nici măcar neveste, darămite proprietate. Şi atunci, ei în loc să găsesască electoratul PNL, nu au făcut nimic şi atunci nu s-au diferenţiat faţă de electoratul USR PLUS, de aia au şi pierdut la alegeri. În acel moment, ei trebuie să intre în Opoziţie, dar ei nu intră. Grav din partea lor e că nu-şi dau seama că sunt mici. Şi atunci faţă de PSD se poartă ca şi cum ar fi un elefant, dar nu sunt. Asta e tragedia. Că dacă ei aveau conştiinţa că sunt terminaţi ziceau băi, hai să ne lipim dracului de ăştia, mai trăim 2-3 ani. Nu, ei sunt în continuare… vor premierul”, a afirmat publicistul vineri seara la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, de la Aleph News.



Ion Cristoiu spune că, în acest context, Florin Cîţu se vrea neapărat premier şi, pentru a-şi atinge scopul, se foloseşte de negocierile PSD ca să convingă USR să revină în coaliţie, partidul lui Cioloş fiind pe cale să cedeze şi să-l accepte din nou ca prim-ministru.

“Cîţu vrea nepărat să fie premier, fără să ţină cont de ce zice Cotroceniul. Cred că el face un joc destul de interesant. Foloseşte PSD-ul ca amantă. Adică vrea să frăgezească USR să-l accepte pe el ca premier. Că nici USR nu ar vrea să divorţeze. USR a început să cedeze. Să ştiţi că USR e pe cale să-l accepte premier pe Cîţu. O să vedeţi”, a susţinut publicistul.



Ion Cristoiu mai spune că PNL se confruntă cu mai multe probleme care împiedică o înţelegere cu PSD, iar cea mai mare dintre ele este opoziţia aleşilor locali liberali.



“În PNL există mai multe probleme. 1. Partidul nu are cap. Dacă aţi văzut, în PSD nu sunt voci contradictorii. E o singură linie şi se ascultă. Deci e clar că e un partid cu exerciţiu mare al puterii şi ştie că trebuie să taci, primarii nu scriu pe Facebook. Cîţu nu are nicio treabă, Klaus Iohannis nu devine el şef, cum a făcut Traian Băsescu, să se ducă în Modrogan să fie preşedinte, pentru că oricum a încălcat Constituţia. A doua problemă. Ludovic Orban a fost înlăturat deoarece era şeful unei găşti, conectată la robinet (…) ei au vrut să-l răstoarne pentru că voiau să pună pe cineva ca să ajungă ei la robinet. Au făcut-o, dar nu mai că pentru ca să ajungă la robinet trebuie să ai premier preşedintele de partid. Că dacă la robinet e Ciucă, trebuie să te duci la el”, a explicat publicistul.



Ion Cristoiu nu crede că PNL va face o coaliţie cu PSD deoarece aleşii locali liberali vor refuza să împartă avantajele puterii cu social-democraţii.

“Cea mai mare problemă în calea acestei uniri, şi eu cred că nu va fi, sunt cei din provincie. La nivel central poţi să spui că a existat o tensiune la nivel de miniştri. La nivel de provincie, să luăm cazul lui Ion Ştefan, zis Grindă. El este la Vrancea. Acolo nu există USR PLUS. El este baronul Vrancei pentru că nu se opune nimeni. Dacă face combinaţia cu PSD, trebuie să dea din friptură. Totul e o friptură. Uitaţi-vă la Ciucu, de la Sectorul 6, uitaţi-vă la primari. Pe plan local, ei s-au împăcat foarte bine pentru că USR nu există. Ei sunt speriaţi pentru că, în momentul în care se face combinaţia cu PSD la nivel central, trebuie să împartă friptura”, a spus publicistul.



“Klaus Iohannis trebuie să declanşeze anticipate”



Ion Cristoiu este de părere că, pentru resetarea jocului politic, preşedintele Iohannis ar trebui să declanşeze alegeri parlamentare anticipate.

“Dacă Iohannis are o minimă responsabilitate, trebuie să declanşeze alegeri anticipate. PNL cu USR şi UDMR nu fac majoritate. Au nevoie de voturile lui Orban. Şi gruparea Orban s-a făcut ca să le dea ciolan, să le dea miniştri. Noi am avea o chestie unică în lume. O coaliţie formată din PNL-Cîţu, USR, UDMR şi PNL-Orban. În momentul în care se face această coaliţie, la Orban mai vin 40. Că e friptură. Dacă se face PNL-PSD, Orban e scos. Nu-mi spuneţi mie că face el partid. Nu, el vrea acum. Cu PSD este o aberaţie, nu pentru că nu e posibil. Ar fi foarte bine dacă s-ar face ca să modifici Constituţia, să reformezi administraţia…”, a explicat publicistul.



În opinia sa, dacă se va face o coaliţie PNL-PSD, varianta desemnării unui premier prin rotaţie nu va funcţiona.

“Premier prin rotaţie merge la nemţi. Când a apărut această idee, am zis că merge. Dacă mă întreabă cineva acum vă spun că a mers la nemţi şi în Israel. Această coaliţie este foarte greu de făcut şi foarte greu de ţinut. Nu poţi să o ţii în momentul în care ai un PSD, ţinut în frâu, şi dincolo e hoardă, nu ai cu cine să stai de vorbă”, a afirmat publicistul.



Ion Cristoiu consideră că şi varianta refacerii fostei coaliţii PNL-USR-UDMR este pierzătoare şi atunci cea mai bună variantă sunt alegerile anticipate chiar dacă niciun partid nu va avea majoritate sau se vor obţine aceleaşi scoruri electorale.



“Dincolo dacă se combină, va fi un dezastru. După o săptămână se vor certa, se vor porcăi, PNL Cîţu cu PNL-Orban. Şi-atunci, încă o dată, e nevoie de alegeri anticipate. Faci anticipate, chiar dacă e acelaşi scor. La ora actuală, fiecare partid se crede cel mai tare din lume. Ne batem, chiar dacă iese acelaşi scor, deşi poate să iasă AUR cu 30%. Iese un scor, nu o să fie nimeni cu majoritate absolută şi o luăm de la capăt. Dar între timp s-au răcorit. Dacă sunt alegeri anticipate şi PNL are 15%, PNL stă cuminte, dar el se crede de 100%. Deci fiecare dintre aceste aceste partide, poate cu excepţia PSD, îşi supralicitează succesul”, a mai spus publicistul.



Topul Săptămânii



În Topul Săptămânii realizat de publicistul Ion Cristoiu, primul loc este ocupat de preşedintele PSD, Marcel ciolacu, iar ultimul, de vicepreşedinte USR PLUS, Dan Barna.



Locul 5- Dan Barna, vicepreşedinte al USR PLUS



“Pentru că, spre fericirea poporului român, a dispărut de pe scenă. Mai zice şi el câte ceva, se aude aşa un piuit îndepărtat. Nu e bun politician, Cioloş, da. Eu nu sunt bun politician, dar nu sufăr. Şi aici e un talent. Poţi să fii bun fotbalist sau un bun înotător. Unii nu sunt. Politicianul are un talent. Toată lumea vrea să fie politician”.



Locul 4- Nicolae Ciucă, fost premier desemnat



“A dispărut. Cred că e pregătit ca rezervă pentru o eventuală coaliţie PSD-PNL. Nu-l văd pe Klaus Iohannis sacrificându-l. Dacă va fi o coaliţie PSD-PNL, ea va fi o coaliţie Marcel Ciolacu-Klaus Iohannis. Undeva, cred că Iohannis a ajuns la concluzia că mai are 3 ani de mandat şi ca să facă ceva nu mai cu o asemenea coaliţie poate. Altfel, nu face nimic. Înainte nu credea că pierde alegerile şi nu avusese experienţa cu USR. Toate datele arată că cei de la USR sunt imaturi. Uitaţi-vă la Cioloş şi la ăilalţi. Nu a mers. Poate că o perioadă de opoziţie, când ei vor învăţa… nu a mers. Au venit direct miniştri nişte oameni de pe stradă. Nimeni nu vrea să înţeleagă că trebuie să ai experienţă în domeniul ăsta”.



Locul 3 – Ludovic Orban, fost preşedinte al PNL



“Stă acum cu inima cât un purice, dacă se face alianţă PNL-PSD, gata, ăia se vor duce la ciolanul de acolo. Nu va face nimic. Lui acum îi e bine… face partid şi ce? Are partid şi Ponta. Dvs ştiţi ce înseamnă să faci un partid. Trebuie să te duci, să faci filiale. Ca să te duci la o televiziune trebuie să ai sacoşa cu bani. De unde bani? Nu e chiar atât de uşor. Mai ales că nu va fi partid parlamentar. Grupul lor parlamentar, dacă va face partid, nu va beneficia de banii de la buget de partid parlamentar.”



Locul 2- Klaus Iohannis, preşedintele României



“A venit de la Glasgow şi ne-a pricopsit cu minireactoarele nucleare. Eu am zis că a venit cu un al doilea firman. Se vede încă o dată dispreţul. Trebuia să le explice românilor. Eşti dator. Staţi să ne lămurim. O fi ea micro, dar e nucleară. Sigur că nu poate să facă un dezastru ca aia de la Cernobîl, să rupă trei sferturi din Europa, dar o pui lângă un oraş şi ai o problemă pentru că e o chestiune experimentală.”



Locul 1 – Marcel Ciolacu, preşedinte PSD



“A fost bun după discuţiile cu PNL. Da, mă aşteptam. Eu am avut o întâlnire cu el când era preşedintele Camerei. Mi-a plăcut. Mie nu-mi plac şefii care vin cu alai. Şi atunci mi-a spus mie, era încă Dăncilă preşedintele PSD, teoria lui cu întinerirea partidului, că nu merge. Atunci, mie mi-a plăcut. E foarte abil. Un fel de Viorel Hrebenciuc la pătrat.”