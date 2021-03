Ion Cristoiu: De ce nu fac nimic în administrarea ţării cei de la USRPLUS? Pentru că n-au timp. Sunt ocupaţi pînă peste cap să se lupte cu Mafia

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că, uitându-te în presă, ai impresia că doar primarii şi miniştrii USRPLUS există, graţie spectacolului zilnic oferit de lupta lor cu Mafia pentru a-şi justifica lipsa rezultatelor de la alegeri încoace şi care îi pun în ipostaza rentabilă de a-şi pregăti trecerea în Opoziţie.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Facebook-ul reprezintă pentru cei de la USRPLUS, de fapt a reprezentat şi înainte de a ajunge la guvernare, spaţiul vital, spaţiul în care trăiesc, muncesc, se exprimă, merg la teatru, dacă ar fi aşa ceva în viaţa lor, se instruiesc, se împrietenesc, se împerechează şi evident fac politică. Nu e de mirare că recent Claudiu Năsui, ministrul Economiei, a postat pe Facebook următoarea jelanie:

<O nouă zi, un nou atac josnic. Să debranşezi grupurile de interese de la banii de la stat nu e greu. E uşor. Pur şi simplu faci ce am făcut eu. Nu mai aprobi contracte/programe păguboase pentru stat din care se vede de la o poştă că se sifonează bani. Şi faci totul transparent şi public, aşa cum am făcut aici: http://www.economie.gov.ro/informatii-publice/contracte. Ce e greu, însă, e ce urmează. Adică un atac continuu al acelor grupuri de interese care deodată se văd debranşate de la banii contribuabililor>.

Lecturat cu atenţia pe care o merită orice scriitură de demnitar din România de azi, paragraful impune un fel de notă de subsol, cu valoare de precizare.

Deşi ministrul nu o spune, <noul atac josnic> e un articol din Libertatea despre suspiciunile care planează asupra unui contract încheiat cu ministerul Economiei de o firmă în care e amestecată şi familia ministrului.

Din Libertatea am aflat că domnul demnitar în persoană a sunat la redacţie pentru a-şi evoca nemulţumirea faţă de articol. Se înţelege că în interviul dat ziarului pe post de Drept la replică ministrul nu suflă un cuvînt despre Mafia care şi-ar fi vîrît coada în ancheta realizată de ziar.

A zis asta pe Facebook.

Lucru normal.

Liderii USRPLUS se simt bine doar în bula de pe Facebook.

Aici pot susţine orice nerozie fără să se teamă că ar sesiza-o cineva altfel decît ca o cugetare de înaltă simţire.

Acest gen de dezvăluiri din presă sînt pentru domnul ministru de pe Facebook, diferit de cel din presă şi de cel din Guvern, ba chiar şi de cel din Mall, atacuri josnice din partea, evident a Mafiei, din partea celor care sînt deranjaţi de campania sa de incoruptibil. Claudiu Năsui nu este nici primul, nici ultimul membru al USRPLUS care se prezintă într-una fără să răguşească, dar şi fără să clipească, de la investirea guvernului sau de la alegerile locale şi de la alegerile parlamentare, ca un luptător cu Mafia. Pe primul loc între luptători şi luptătoare se află Clotilde Armand de la sectorul 1. Potrivit paginii sale de Facebook, dar şi afişelor pe care le lipeşte cu generozitate pe toate uşile din sector, Clotilde Armand e zi, de zi, şi ceas de ceas, în luptă cu Mafia. Cu Mafia gunoiului, cu Mafia panourilor, cu Mafia aerului pe care-l respirăm, cu Mafia parcurilor, ba chiar şi cu Mafia celor care trec pe lîngă ea pur şi simplu. Aşa cum am mai spus şi cum am mai scris, tot luptîndu-se cu Mafia, cel puţin pe Facebook, doamna primăriţă a uitat că are de administrat un Sector. Un sector în care pentru a plăti taxele şi impozitele trebuie să stai la coadă. E singurul sector din Bucureşti lipsit de posibilitatea de a achita online taxele şi impozitele. De asemenea, Clotilde Armand este primul şef din istorie, nu numai din Istoria României, care nu lucrează, ci se luptă cu toţi subordonaţii, evident complici de-ai Mafiei, cînd nu sînt mafioţi pur şi simplu. În această luptă Clotilde Armand este însufleţită de scopul de a le face cît mai mult rău angajaţilor. De fiecare dată cînd le taie din salariu, cînd îi mută, cînd îi persecută, cînd îi dă afară, cînd le face plîngere penală la toate parchetele din România, domnia sa dă fuga la Facebook, le zice Sîc! Sîc! şi le scoate şi limba sau, fiind vorba de o doamnă, limbuţa.

Clotilde Armand se defineşte în această luptă de zi de zi şi de ceas de ceas cu mafia şi prin identificarea presei ca parte indisolubilă a Mafiei cu care se luptă ea. Orice jurnalist care ridică o simplă întrebare despre corectitudinea deciziilor dictatoriale, dar şi dubioase ale primăriţei de Sectorul 1, este plătit de Mafia ca să-i facă ei viaţa amară.

Nu a întregii prese, ci a presei independente.

Cea care o laudă, care o cultivă ca pe o tufă de trandafirie, e presă eroică.

Daniel Tudorache îşi făcuse în cîţiva ani de mandat o presă de casă. Clotilde Armand l-a întrecut. Şi-a făcut o presă de casă în cîteva luni. Fireşte, jurnaliştii care o cîntă pe ea şi cînd îşi trage ciorapii sînt jurnaliştii presei cinstite, care luptă cu Mafia.

Doamna Clotilde Armand este pe primul loc pe lista uriaşă a demnitarilor, primarilor şi consilierilor USRPLUS care de alegeri încoace n-au făcut nimic în domeniul administrat de ei, pentru că sînt ocupaţi pînă peste cap cu lupta împotriva Mafiei.

Şi mai ales pentru că nu-i i-a lăsat Mafia.

Lupta cu Mafia a luat locul luptei cu corupţia, cu hoţia, şi chiar cu Ciuma Roşie.

Şi asta din simplul motiv că e la ora actuală una dintre cele mai rentabile afaceri electorale din România facebookistă.

Întotdeauna vei găsi pe Facebook inşi care să te creadă că nu faci nimic, deoarece nu te lasă Mafia. Nu de alta, dar nici ei nu fac nimic de dimineaţă pînă seara. Ipostaza de luptători cu Mafia, pe care şi-o asumă liderii USRPLUS, e rentabilă.

Din mai multe puncte de vedere:

1) Te păstrează în centrul atenţiei publice. La ora actuală Clotilde Armand este cel mai cunoscut primar din România, deşi nu face nimic pentru sectorul ei. În România de azi se discută doar despre Dominic Fritz, despre Claudiu Năsui, despre Vlad Voiculescu, despre Clotilde Armand. Nu despre felul în care-şi administrează ei domeniul lor de activitate, ci despre cum nu-i lasă pe ei Mafia să facă ceva.

După alegeri în fruntea primăriilor, în fruntea ministerelor au ajuns şi PNL-işti. Mulţi dintre ei îşi văd de treabă şi asta se vede în schimbările din domeniile administrate. Din punct de vedere mediatic, ai impresia că doar primarii şi demnitarii USRPLUS există în România de azi. Sînt cei care joacă zi de zi în spectacolul Lupta pe viaţă şi pe moarte cu Mafia.

2) Aşa-zisa luptă cu Mafia justifică faptul că stai cu braţele încrucişate. N-ai făcut nimic de la alegeri încoace pentru că nu te-a lăsat Mafia.

Această şmecherie cu grupurile de interese, cu Mafia, cu bandiţii care nu te lasă să lucrezi este rentabilă la modul absolut şi pe termen lung cînd eşti în Opoziţie, cînd ajungi la guvernare e rentabilă o lună, două, trei. După asta încep problemele. Pe de o parte se vede dezastrul guvernării tale în viaţa cotidiană a oamenilor. Pe de alta, opinia publică se plictiseşte de această luptă împotriva Mafiei. Prin repetare, ştirile despre lupta cu Mafia nu mai sînt ştiri.

Ce vor cei de la USRPLUS? Dacă vor să plece de la guvernare, să intre în Opoziţie, această ipostază e rentabilă. Justificarea neputinţei lor prin acţiunile Mafiei ar fi un fel de pregătire pentru trecerea în Opoziţie. Dacă vor să rămână la Guvernare, pentru a dovedi că sînt şi un altfel de partid decît cel al Bulei de pe Facebook, ipostaza asta e riscantă”.

