Ion Cristoiu: Klaus Iohannis a participat la testarea căii ferate Gara de Nord - Aeroport în calitate de Jupîn al României şi nu de Preşedinte al Republicii

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că participarea preşedintelui Iohannis la testarea liniei ferate Gara de Nord- Aeroportul Otopeni este a treia din ultima vreme, subliniind că, deşi şeful statul îşi asumă îndatoriri de ministru al Transporturilor, semnalul pe care îl transmite este de jupân al ţării, unde premierul se pierde din ce în ce mai mult în fundalul intereselor politice.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale, la capitolul Agenda preşedintelui, cea care dă seamă de faptele lui Klaus Iohannis pe parcursul unei zile, scrie în dreptul orei 12, luni, 21 septembrie 2020:

<Participare la deplasarea test cu trenul pe conexiunea feroviară «Gara de Nord – Aeroportul Internaţional Henri Coandă»>.

Lectura site-urilor de luni lămureşte prin convocarea de amănunte acţiunea prezidenţială atît de lapidar prezentată oficial.

Pe 12 decembrie 2020, în principiu (în România postdecembristă nimic nu merge ca ceasul nici măcar ceasurile), urmează să se dea în folosinţă calea ferată Gara de Nord – Aeroportul Otopeni.

Aşa cum am mai scris de atîtea ori, România e una dintre ţările aşa zis europene care nu beneficiază de o cale ferată între Aeroportul internaţional şi principala gară a capitalei. Decizia de construire a unei linii n-a avut drept resort preocuparea faţă drepturile cetăţenilor, ci impunerea de către Federaţia Europeană de Fotbal drept condiţie pentru găzduirea unor meciuri de la EURO 2020 care se vor disputa pe teritoriul ţării noastre. Linia trebuia dată în folosinţă cu prilejul campionatului EURO 2020, drept una dintre condiţiile puse României pentru a găzdui o etapă a întrecerii. Fireşte că ea n-a fost gata înainte de începerea campionatului. Spre norocul nostru (Nu patetiza teatral Ion Caramitru în 22 decembrie 1989 – Dumnezeu şi-a întors faţa către români?!) din cauza Pandemiei campionatul nu s-a mai ţinut. Dacă se ţinea, ziariştii străini prezenţi la Bucureşti s-ar fi amuzat dînd peste o cale ferată care se întrerupea la un moment dat, călătorii fiind obligaţi să se suie cu bagaje cu tot fie în tren din autobuz în drum spre Gara de Nord, fie din tren în autobuz spre Otopeni. Cu chiu cu vai s-a ajuns în faza de testare şi nu de dare în folosinţă a traseului feroviar redus însă la o singură linie. Pe scurt, luni, 21 septembrie 2020 a avut loc o testare a unei căi ferate. Într-alte ţări ale lumii la testare participă de la nivele înalte cel mult ministrul Transportului. În cazul căii ferate se impunea un asemenea nivel de prezenţă şi din alte motive:

Darea în folosinţă pentru public e programată să aibă loc abia peste trei luni, repet, dacă lucrările vor merge strună. Alte ţări au construit lîngă aeroporturi o veritabilă infrastructură feroviară. La noi, pe lîngă Aeroportul internaţional Otopeni trece o singură cale ferată şi aceea redusă la o singură linie.

Cu toate acestea simpla operaţiune tehnică a fost transformată de Klaus Iohannis într-o sărbătoare naţională. O poză de pe site-ul administraţiei prezidenţiale îl surprinde pe preşedinte în ipostaza fericită a călătorului al cărui tren pleacă din gară. Ca orice asemenea călător, Klaus Iohannis face cu mîna celor care se uită la el de pe peron în timp ce vagonul trece lin pe lîngă ei. La Otopeni, Înalţii Călători au descins din tren şi în loc să meargă la îmbarcarea în avion au pus de o sindrofie cu discursuri.

Presa, chiar şi cea anti PSD, a primit cu ironie această nouă dare huţa a preşedintelui cu un mijloc de transport în comun, după momentul inaugurării liniei de metrou din Drumul Taberei.

Eu însă, atent cum mi-am propus să fiu la manevrele electorale ale momentului, mi-am amintit că datul cu trenul e a treia festivitate din ultima vreme la care participă Klaus Iohannis. Pe 15 septembrie 2020 a fost prezent la inaugurarea primului tronson, din trei, al magistralei de metrou M5 (Eroilor – Drumul Taberei). Pe 18 septembrie 2020 a participat la inaugurarea tronsonului Iernut – Cheţani de18 kilometri din Autostrada Transilvania, parte a autostrăzii A3.

Ce uneşte cele trei lucrări?

Au început cu ani în urmă şi au stîrnit dezamăgirea românilor prin incredibilele întîrzieri. Lucrările la magistrală au început în vara lui 2011. Primele lucrări la tronson au început în mai 2016. La calea ferată lucrările au debutat în septembrie 2019. Întîrzierea dării în folosinţă a adîncit sentimentul românilor că totul se tărăgănează în România în materie de construcţii măreţe.

Cele trei festivităţi au ţinut să dea un semnal electoral puternic:

Partidul Meu, ajuns la Guvernare, încheie ceea ce guvernele anterioare au tărăgănat în chip revoltător. Această tărăgănare a fost subliniată cu insistenţă de Klaus Iohannis în discursurile ţinute cu prilejul inaugurărilor. Despre lucrările la Metrou el a zis:

<Este o mare realizare, trebuie să recunoaştem acest lucru, este cert, după Revoluţie, cea mai mare realizare de acest tip, de tip metrou, din România.

Sigur, nu a fost uşor pînă aici şi această linie risca să devină aşa, un fel de legendă, o legendă a amînărilor, dar, iată, a venit un guvern hotărît, care a dorit să dovedească că şi astfel de lucrări pot fi finalizate cu succes. Şi iată că se inaugurează.>

La călătoria test, preşedintele a ţinut să reamintească:

<Trebuie să recunoaştem că bani europeni am avut şi pînă acum, doar voinţă politică pînă acum a fost puţină. Dacă ne gîndim doar că din 2016 până în 2019 s-a realizat din această linie 11% şi în nici un an, de cînd a venit guvernul liberal, s-a realizat practic tot restul, linia este ca şi finalizată, putem să ne dăm seama cam care este voinţa politică şi putinţa politică.>

Primul semnal electoral dibuit aici:

Guvernul Meu demonstrează în chip strălucit că lucrările tărăgănate de guvernele anterioare pot fi încheiate cu succes. Dacă există, fireşte, hotîrîre.

Al doilea semnal electoral se desprinde din discursul de la inaugurarea tronsonului :

<Vă amintiţi poate unii dintre dumneavoastră că acum cîteva luni de zile, împreună cu Guvernul Orban, am lansat Planul de Relansare pentru Economia României. Un punct extrem de important, poate cel mai greu punct din acel plan, este infrastructura mare. Aici este nevoie de foarte multă implicare şi aici am eu aşteptări foarte mari de la Guvern şi de la constructori, să facem paşi importanţi.>

Şi la testare preşedintele a ţinut să evidenţieze că e vorba de concretizare Programului electoral al PNL:

<Iată că Planul de Relansare Economică pe care l-am elaborat împreună cu Guvernul Orban începe să-şi arate şi partea practică.

Pentru a sublinia importanţa dezvoltării infrastructurii feroviare, am participat astăzi la un test pe singura linie nouă de cale ferată, construită, atenţie, nu din `89 încoace, din `84 încoace, cum ne-a spus domnul ministru.>

La testarea liniei ferate Klaus Iohannis a ţinut să semnifice participarea sa la cele trei inaugurări. Ea exprimă ambiţia sa de a dezvolta o infrastructură a României:

<Nu întîmplător am participat în ultimele zile la Metrou, la autostradă, şi, iată, acum, la testarea acestei noi căi ferate. Dezvoltarea infrastructurii de transport este fundaţia pe care se clădeşte planul de relansare economică.

România are nevoie de o dezvoltare economică sustenabilă, puternică, şi pentru asta este nevoie de infrastructură de transport, iar pentru a putea realiza această infrastructură de transport avem o şansă enormă acum, în anii care urmează, cînd putem să folosim banii europeni care ne sunt puşi la dispoziţie.>

Din punct de vedere constituţional astfel de festivităţi sînt organizate de Guvern. Preşedintele participă la ele ca invitat al premierului. Numai că precizarea La invitaţia premierului Ludovic Orban lipseşte din toate comunicatele administraţiei prezidenţiale în care se anunţă participarea. În discursurile sale Ludovic Orban nu aminteşte o clipă că preşedintele participă la invitaţia sa. Klaus Iohannis nu se referă nici el în discursurile sale la o participare în urma unei invitaţii venite de la premier.

Deşi preşedinte, Klaus Iohannis îşi asumă îndatoriri de ministru al Transporturilor:

Terminarea unor lucrări de infrastructură şi începerea altora.

Nu întîmplător la festivitatea de inaugurare a capătului de autostradă Klaus Iohannis:

<Nu am venit aici pentru festivisme şi nu am venit pentru a încheia ceva. Am venit pentru a da un semnal că trebuie să lucrăm mai repede, trebuie să ne ţinem de termene şi să avansăm mult mai repede cu lucrările de infrastructură. Acest eveniment este un punct intermediar, fiindcă mai avem foarte, foarte mult de lucru în România.>

Klaus Iohannis participă la aceste solemnităţi pentru a semnifica adevărul că toate aceste construcţii nu sînt ale PNL, ci ale lui, Klaus Iohannis. Linia despărţitoare dintre premier şi preşedinte se şterge pe zi ce trece. La un moment dat nu vom mai şti cine e preşedintele şi cine e premierul. Vom şti însă sigur că România are un Jupîn. Se numeşte Klaus Iohannis”.

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro