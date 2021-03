Ion Cristoiu: Marcel Ciolacu se plînge de urs celei care ţine cu ursul

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că scrisoarea preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, adresată liderilor europeni Ursula Von der Leyen şi Frans Timmermans, prin care denunţă derapajele actualei puteri de la democraţie şi statul de drept, poate fi considerat un demers inutil din moment ce regimul Iohannis se bucură de înalta protecţie a UE, şi, ca urmare,vom asista la continuarea şi dezvoltarea politicii autoritariste a acestuia.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Un Comunicat distribuit joi, 4 martie 2021, presei din România, dădea ştire că:

<Preşedintele Partidului Social Democrat, domnul Marcel Ciolacu, a trimis joi, 4 martie, o scrisoare către preşedintele Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, şi vicepreşedintele Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans, prin care atrage atenţia asupra derapajelor nedemocratice ale actualului Guvern manifestate prin politizarea fondurilor publice, a finanţării europene şi a funcţiilor publice din România.>

Documentul, redactat în engleză, reprodus pe site-ul oficial al PSD, se încheie astfel:

<With friendship,

Marcel Ciolacu,

Member of the Parliament,

President of PSD Romania,

Leader of the opposition in Romania.>

El enumeră în cuprinsul a două file şi jumătate de manuscris derapajele de la democraţie şi de la statul de drept comise de Puterea de Centru Dreapta în doar două luni de la investirea Guvernului Florin Cîţu. Printre cele mai grave abateri Marcel Ciolacu evidenţiază cîteva ce ar putea fi considerate premiere chiar şi în postdecembrismul nostru original în materie de democraţie şi stat de drept:

– Trecerea prin Parlament a Bugetului pe 2021 fără acceptarea nici unui amendament atît din partea Opoziţiei, cît şi a majorităţii parlamentare.

– Atacarea violentă de către reprezentanţi ai Puterii a organismelor care ţin sub control Executivul pentru ca acesta să nu comită abuzuri: Avocatul Poporului, CCR, Consiliul Superior al Magistraturii.

– O ofensivă fără precedent împotriva sindicatelor, înscriind şi ameninţări, pentru a le intimida ca să nu mai protesteze împotriva politicii de austeritate.

– Criticarea de către premier, de către preşedinte, de către ministrul Justiţiei a unei decizii judecătoreşti definitive, şi, mai grav, indicaţiile date de premier şi de preşedinte ministrului Justiţiei ca să intervină pentru a răsturna decizia unei instanţe.

Finalul Documentului aduce cu sine o justificare a gestului ieşit din comun al liderului Opoziţiei de a se adresa celor doi oficiali europeni de rang înalt:

<Din păcate, lista pe care o prezint prin intermediul acestei scrisori ilustrează doar o mică parte a lucrurilor care se întîmplă în prezent în România. Ţara noastră alunecă pe o cale nedemocratică sub o clică politică care, în ciuda pierderii alegerilor legislative, a uzurpat puterea în România. Ştiu că după greşelile comise în trecut este greu de crezut că lucrurile pot merge şi mai rău în România, dar, din păcate, acesta este adevărul.

Nu există loc pentru standarde duble şi trebuie să subliniez că există un interval de timp limitat pentru ca intervenţia dumneavoastră să producă un efect. Dacă Comisia Europeană decide să ignore ceea ce face guvernul în România, situaţia se va înrăutăţi pentru români şi pentru democraţia europeană. Alegerile s-au terminat, cele viitoare urmează să aibă loc în 2024, prin urmare scrisoarea mea nu are niciun interes electoral direct.

În calitate de lider al opoziţiei din România, am responsabilitatea de a face tot ce pot pentru a-i ajuta pe români şi pentru a ne apăra valorile democratice europene. Social-democraţii români luptă de mai bine de 127 de ani împotriva oricăror forme de extremism şi nu vom renunţa niciodată la aceasta. Dar sper că familia noastră europeană nu ne va ignora de data aceasta. Românii merită mai mult decît ceea ce oferă guvernul, un buget de austeritate, deturnare de fonduri publice şi europene şi nicio perspectivă de dezvoltare.

Sper că nu veţi rămîne impasibili faţă de scrisoarea mea şi faţă de solicitarea noastră de a aborda în mod public problemele reflectate. Partidul nostru este mereu pregătit să discute constructiv despre viitorul României şi rămîne hotărît să lucreze intens pentru a menţine ţara noastră pe drumul european şi democratic.>

Din punct de vedere al conţinutului n-am nimic de obiectat, deşi derapajele sînt mult mai multe decît cele enumerate şi - ceea ce este mai grav - sînt comise făţiş, asumate public în chip ostentativ, într-o evidentă tendinţă de a demonstra că actualei puteri nu-i pasă de nimeni şi de nimic. Face ce vrea în România babuinară.

Vor rămîne ca mărturii peste decenii de prostie fudulă declaraţia premierului că Bugetul a trecut prin parlament fără nici o modificare, aşa cum l-a trimis Guvernul, mărturisirea lui Florin Cîţu că a cerut ministrului de Justiţie să răstoarne decizia instanţei în Dosarul 10 august, anunţurile publice făcute de preşedintele PNL, Ludovic Orban, că actuala Coaliţie va schimba conducerile posturilor publice de Radio şi Tv, conducerea Avocatului Poporului şi structura CCR. Nu trebuie cine ştie ce pricepere ca să-ţi dai seama că Klaus Iohannis, avînd acum puterile statului sub controlul său, îndreaptă România spre un regim autoritarist de tipul celor din Ungaria şi Polonia.

Am însă obiecţii şi încă serioase în legătură cu destinatarii plîngerii. Cei doi oficiali europeni, urmînd politica angajată de cancelariile occidentale, asigură regimului Iohannis înalta protecţie a UE. Desigur, derapaje asemănătoare au fost denunţate de UE în cazul Ungariei şi Poloniei. Nu pentru că oficialii europeni s-ar da de ceasul morţii pentru a asigura minima democraţie în aceste ţări, ci pentru că regimurile din cele două ţări sînt nu numai iliberale, dar şi suveraniste. Dacă Ungaria şi Polonia n-ar fi şi rebele cu birocraţia UE în numele popoarelor respective, oficialii UE puţin s-ar sinchisi de derapajele de la democraţie. Aceste derapaje sînt un pretext pentru a pedepsi regimurile din Est care nu fac sluj la Bruxelles. Ce interes ar avea cei doi oficiali de la Bruxelles să ia în seamă semnalele de alarmă din scrisoarea liderului Opoziţie din România cîtă vreme autorii derapajelor sînt slugi supuse Bruxelles-ului, gata să vîndă şi memoria părinţilor lor pentru a face pe plac Stăpînilor?

Nu ştiu ce speranţe îşi pune Marcel Ciolacu în scrisoarea trimisă.

Noi însă nu ne punem nici o speranţă. Regimul Iohannis nu numai că va continua politica autoritaristă de acum, dar mai mult, o va adînci, o va dezvolta. De cine să se teamă Klaus Iohannis? De reacţia de pe plan intern? PSD a anunţat în chip oficial că nu va începe procedurile de suspendare orice ar face Klaus Iohannis, şi dacă s-ar proclama preşedinte pe viaţă cu statuie ecvestră în fiecare localitate din ţară. Sindicatele sînt lipsite de forţă, deoarece liderii acestora s-au nomenclaturizat şi s-au rupt de masa sindicaliştilor de rînd. Biserica e la mîna Puterii prin nevoia de bani de la stat. De presă n-are nici un rost să mai vorbesc.

Să se teamă Klaus Iohannis de cancelariile occidentale, de oficialii europeni?

În Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi Vodă, marele roman al lui Mihail Sadoveanu, abatele de Marrene, trimis la Constantinopol de Regele Soare pentru a negocia un tratat secret împotriva nemţilor, are acces la Vizir şi la Sultan. Aflînd atît din experienţa trecerii prin Ţara Moldovei, cît şi din cele spuse de amicul Alecu Ruset, despre abuzurile lui Duca Vodă în a treia domnie (noiembrie 1678 - 25 decembrie 1683) , abatele de Marenne îi spune despre realităţile din Moldova vizirului Cara Mustafa. Acesta, după ce-l ascultă şi în chestiunea beizadelei Ruset, fiul domnitorului alungat de Duca Vodă, îi spune abatelui de Marenne:

<– Am să mai adaog, reluă el, că pentru acest fecior al lui Antonie simţim şi noi prietinie; însă Împărăţia mai are nevoie de Beiul de la Moldova, care se arată harnic şi încă destul de înţelept. Altfel, drept vorbind, în cumpăna noastră amîndoi n-atîrnă nici cît un fir de puf.”>

Am putea compara scrisoarea lui Marcel Ciolacu adresată Ursulei von der Leyen, cu dezvăluirile făcute de Abatele de Marenne vizirului. O asemănătoare de loc forţată dacă ne gîndim că Ursula e doar Vizir, Sultanul fiind Angela Merkel. Cum să ia atitudine Ursula faţă de gravele derapaje ale lui Klaus Iohannis cînd, asemenea lui Duca Vodă, beiul din 2021 e harnic şi Împărăţia mai are nevoie de el?!”

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro