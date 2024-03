Ion Cristoiu: Mareşalul Antonescu e convins că indicaţiile sale sînt înmormîntate de cum au fost date

Observaţie amară . Din Rezoluţiile Mareşalului Ion Antonescu, deosebite de mine în volumul Secretele guvernării. Rezoluţii ale Conducătorului Statului (septembrie 1940 – august 1944) , selecţie de Vasile Arimia şi Ion Ardeleanu, editura Românul , 1992. O Notă a Cabinetului Militar semnalează, plecând de la primită de la Marele Stat Major, că un grup de muncitori români trimişi la specializare în Germania au făcut scandal şi au cîntat cîntece revoluţionare pe unde au trecut.

Rezoluţia Mareşalului capătă valoare de generalitate în privinţa relaţiei dintre şef şi subordonaţi în administraţia moldo-valahă:

„Nu este suficientă atîta. Trebuie urmărită executarea. Multe dispoziţii am ordonat şi mai toate au fost soluţionate în sensul celor arătate în această notă. Adică se pregăteşte uitarea şi muşamalizarea.

Trebuie un birou special, făcut în comun cu domnul Vlădescu (secretar general la Preşedinţia Consiliului de miniştri – precizează nota de subsol din carte), care a mai primit ordine în acest sens, dar nu a avut nici un efect practic.

Biroul trebuie să urmărească executarea integrală a rezoluţiilor mele, pentru a evita înmormîntarea chestiunilor.”

Mareşalul observă cu amărăciune şi sarcasm că indicaţiile sale se înmormîntează de cum au fost scrise.

*

Columb . Continui prezentarea cărţilor cumpărate de la bibliotecă de carte franceză Kyranina . Christophe Colomb de Marie-France Schmidt, Acţiunea apărută în 2011, în colecţia Folioi Biografie , am găsit-o pe raftul sub care scria Biografii, cărţi să apară toate la Gallimard. Am citit cotoarele de la dreapta la stînga şi invers. Am descoperit biografii ale lui Shakespeare, Cehov, Proust. Am vrut să cumpăr biografia lui Cehov. Mi-am amintit însă că am acasă mai multe cărţi despre marele prozator rus. Nu ştiu de ce am optat pentru Cristofor Columb. Poate şi pentru că e unul dintre personajele istorice ale căror trăiri le pricep. Cum dracu să porneşti pe mare în 1492 cu o coajă de nucă faţă de imensitatea furioasă a Oceanului conştient că nu ştii ce vei întîlni în cale? Nu mi-a greu să-mi imaginez fost singurătatea înfricoşătoare a unui căpitan de corabie în astfel de vremuri cînd nu erau telefoane mobile.

*

Scriam pe 11 martie 2014: La 65 de ani, după 45 de ani de gazetărie, iată-mă şi debutant! Pe TVR2!

Mai mult decît simpatici (dacă nervii limbii române permit o asemenea expresie), colegii de la Reporter virtual au postat după următorul text: "PREMIERĂ. Ion Cristoiu debutează diseară la TVR 2 Emisiunea lui Ion Cristoiu, „Om cu carte”, debutează în această seară, de la ora 21.10, pe TVR2. Cartea pusă în discuţie se numeşte „Adevăruri incomode – Decembrie 1989″ şi în ea foşti ofiţeri de securitate expun memoriile şi punctele de vedere despre evenimentele de acum 24 de ani. Despre această carte Ion Cristoiu va discuta colonelul (rez.) Filip Teodorescu, fost locţiitor al şefului Direcţiei Cotraspionaj a Securităţii.Dezbaterea va fi ilustrată, pe la 50 de minute, cu secvenţe de arhivă şi alte interviuri cu oameni care au avut şi au mare acces la informaţii. În premieră, se va difuza şi un film cu monumentul dedicat întâlnirii de la Malta (2-3 decembrie 1989), pe litoralul maltez, realizat de Ion Cristoiu.” Într-adevăr, profitând de maşinăria de profesionişti ai TVR, voi ilustra discuţia cu secvenţe de arhivă, declaraţii în premieră, reportaje de la faţa locului, toate menite a aduce în prim plan ipoteze îndrăzneţe despre evenimentele din decembrie 1989. Sunt superstiţii şi, de aceea, evit să mă bat cu pumnul în piept înainte ca produsul muncii mele să fie supus judecăţii telespectatorilor şi cititorilor . , o ştire. La vîrsta de 65 de ani, după peste 45 de ani de gazetărie şi 12 ani de televiziune, Ion Cristoiu debutează la TVR . Realitatea, de neclintit, ca orice realitate, mă obligă să remarc:

1. Deşi de-a lungul timpului, piţifelnicii din presă au pus pe seama mea tot felul de tîrguri încheiate cu premieri şi preşedinţi, în genul, vă ajut cu scrisul, îmi daţi postul de director la TVR ! Iată că timp de 24 de ani nu numai că n-am ajuns director, sau măcar redactor, dar nici măcar sau emisiune culturală n-am avut. Şi asta în condiţiile în care am avut an de an emisiuni pe televiziunile de ştiri şi am fost un invitat permanent al multor talk-showuri.

2. Unii roboţei de la TVR , în frunte cu aşa-zisul Adelin Petrişor, nerăs dinadins ca să pară mai soţ, s-au burzuluit pentru că eu, Ion Cristoiu, voi realiza pe TVR 2 (nu pe TVR 1 , canalul principal! ), o biată emisiune despre cărţi (pentru care am muncit de ma luat dracu') şi nu o de guru politic. Ce să cred eu despre respectivele?

Alte titluri din 11 martie 2014 :

Deşi schimbat, Majoritatea din Parlamentul sa: Penală

Cum şi-a dat seama Tăriceanu, făcîndu-şi-l amant politc pe Victor Ponta, că el e de fapt de orientare sexual-politică PSD-ist şi nu Liberal