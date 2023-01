Ion Cristoiu: Nu cred că rocada premierilor va avea loc. PSD nu are interes/ 2023 este an electoral. Tot ce se va întâmpla anul acesta nu mai are nicio legătură cu ţara

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că, dacă rocada premierilor între PNL şi PSD va avea loc în luna mai, Nicolae Ciucă ar trebui înlocuit de la şefia liberalilor, dar nu crede că această rotaţie va avea loc deoarece pesediştii nu au interes.

Ion Cristoiu spune că Nicolae Ciucă a fost impus anul trecut la şefia PNL de Klaus Iohannis şi, fiind lipsit de talent politic, nu va reuşi să ţină PNL-ul în frâu după ce nu va mai fi premier.

“Nicolae Ciucă a fost ales preşedinte al PNL. Este un eveniment cu mari implicaţii în viaţa PNL pentru că urmează unor alte impuneri. Am avut un Cîţu impus de către Cotroceni, acum avem un Nicolae Ciucă impus. Problema cea mai mare şi cu efecte anul acesta… Nicolae Ciucă nu are pic de talent politic. Dacă observaţi, la ora actuală, se întâmplă în felul următor: PNL îşi asumă guvernarea, dar dacă vă uitaţi în coaliţie, avem aşa: în timp ce PSD joacă politic prin Ciolacu, dincolo Ciucă nu mai joacă politic. De aia s-a şi pesedizat guvernarea, pentru că Ciucă e şi premier, şi preşedintele PNL. Toate datele arată că el nu stăpâneşte partidul. Dacă va avea loc rotaţia, Ciucă ar trebui schimbat din funcţia de preşedinte al PNL. Acum mai are cât de cât autoritate că este premier. Şi când nu va mai fi? Dacă se face rotaţia, ceea ce eu nu cred pentru că PSD-ul nu are interes, atunci avem aşa: Ciolacu e în situaţia lui Ciucă, adică eşti premier şi eşti atent, şi teoretic Ciucă ar trebui să fie Ciolacu, dar el nu are pic de talent politic”, a afirmat publicistul vineri seară la emisiunea Gândurile lui Cristoiu de la Smart TV.

Ion Cristoiu atrage atenţia că 2023 nu este an preelectoral, ci unul electoral, în care bătălia în perspectiva anului 2024, cu patru şiruri de alegeri- europarlamentare, locale, parlamentare şi prezidenţiale- va surprinde PNL într-o poziţie foarte slabă din cauza subordonării faţă de Klaus Iohannis, motiv pentru care ar trebui să iasă de sub tutela acestuia.

“Anul acesta nu este preelectoral, este electoral. Tot ce se va întâmpla anul acesta în presă, în politică, în economie nu mai are nicio legătură cu ţara. Are legătură cu bătălia electorală. Gândiţi-vă că avem 2024, niciodată nu au fost în istoria postdecembristă atâtea alegeri, care, sigur pot împărţi puterea. Unii să câştige localele, alţii să câştige parlamentarele, dar mai ales alegerea preşedintelui. Problema este că la ora actuală Klaus Iohannis este bolovanul de gâtul PNL. Are 12-13%, a fost ieri la CSM, ca şi cum nu ar fi fost. Dacă PNL s-ar trezi şi ar accepta şi Klaus Iohannis ar putea să vină după rotaţie sau înainte un alt lider, nu Ciucă, şi să înceapă PNL să se disocieze de Klaus Iohannis. Sigur nu cred că Iohannis va fi de acord”, a explicat publicistul.