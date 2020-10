Ion Cristoiu: Nu împotriva Gabrielei Firea candidează Victor Ponta, ci împotriva lui Marcel Ciolacu

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu afirmă că lipsa de reacţie a social-democraţilor la măsurile luate de guvernanţi în timpul pandemiei a suflat în pânzele electorale ale Pro România, dându-i ocazia ambiţiosului Victor Ponta de a-şi impune partidul pe zona de stânga a scenei politice în locul PSD. Prezentăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Subiectul numărul unu la actualităţii îl constituie intrarea Pro România în Bătălia pentru Bucureşti.

Pe piaţă, despre decizia Pro România de a avea candidaţi proprii la localele din Bucureşti au circulat, aruncate pe furiş, o sumedenie de zvonuri. Pe primul loc stă zvonul potrivit căruia Victor Ponta l-a şantajat pe Marcel Ciolacu, preşedintele interimar al PSD, cu înscrierea în cursa pentru Bucureşti dacă nu primeşte 40 de locuri la parlamentare. Şi cum Marcel Ciolacu, devenit peste noapte un Nicolae Bălcescu înainte de a fi confiscat de comunişti, a zis că el nu cedează de dragul Gabrielei Firea atîtea locuri din patrimoniul PSD, Victor Ponta a decis ca Pro România să candideze la Bucureşti numai şi numai pentru a-i administra o lovitură lui Marcel Ciolacu. Dincolo de bănuiala că blocarea Gabrielei Firea în cursa pentru Bucureşti ar putea să-i convină lui Marcel Ciolacu, ca orice lider politic postdecembrist văzînd în orice stea urcînd pe bolta ţării un meteorit care ar putea să-i cadă lui în cap ca preşedinte de partid, ipoteza unui Victor Ponta pe post de Contele de Monte Cristo intră în conflict cu imaginea unui politician concentrat pe cucerirea puterii. Astfel că am ţinut să-l convoc la un interviu pe cristoiuTv pe Adrian Ţuţuianu, omul numărul doi din Pro România, pentru a afla de la sursă adevărul despre înscrierea partidului în cursa pentru locale pe cont propriu şi nu într-o alianţă cu PSD. Domnia sa a ţinut să afirme şi să reafirme la solicitarea mea esenţa politicii Pro România la localele din acest an:

<Am considerat, majoritatea dintre noi, că este nevoie să ne revalidăm. Nu facem niciun fel de alianţe preelectorale, candidăm pe liste proprii, vom avea candidaţi peste tot. Vrem să trecem de 10%. Sîntem conştienţi că nu vom putea să cîştigăm foarte multe primării mari, pentru că partidul nu-i suficient de bine consolidat>.

Despre discuţiile cu PSD Adrian Ţuţuianu a declarat:

<Dar noi nu am cerut nimic, asta că am fi pretins 40 de parlamentari este o poveste. Cineva i-a spus doamnei Firea că am fi avut o astfel de solicitare. Au fost nişte discuţii legate de liste comune la Bucureşti, dar nu s-au materializat. Noi am decis ca pînă în 25 iulie să venim cu candidatul pentru Primăria Generală a Capitalei şi cu cei 6 candidaţi pentru primăriile de sector. Fac precizarea că noi nu sîntem împotriva doamnei Firea sau a lui Nicuşor Dan. Noi sîntem Pro România şi ne construim propriul brand politic>.

Susţinătorii Gabrielei Firea, prezenţi şi pe lista postărilor din timpul transmisiei în direct, nu dau crezare acestui punct de vedere. Sînt convins că nici Gabriela Firea nu-i dă crezare. Cel puţin aşa s-a văzut din interviul acordat de domnia sa lui Mihai Gâdea marţi seara, la Sinteza zilei.

Ce zic eu?

Răspunsul trimite nu la informaţiile deţinute de mine din sursele proprii, ci la ceea ce ştiu eu despre Victor Ponta. Fostul premier e ceea ce se cheamă un prădător politic. Plecarea din funcţia de premier mai întîi şi de şef de partid mai apoi n-a fost rezultatul unei crize sentimentale, urmate de plecarea în munţi cu femeia iubită, ci expresia unui calcul politic. Că acest calcul nu i-a ieşit prin preluarea PSD de către Liviu Dragnea e o altă poveste. Sigur e că Victor Ponta n-a renunţat o clipă la ambiţiile de a pune mîna pe putere, dacă nu chiar pe mai multă putere decît a avut-o pînă acum. Aceste ambiţii au căpătat în ultima vreme temelia unor certitudini. Pe fondul unei incredibile blegeli a PSD, avîndu-şi cauza şi în cumplita imagine lăsată moştenire de Liviu Dragnea, Pro România a simţit cum i se umflă pînzele electorale. E mai mult decît interesant că deşi PSD n-a cutezat să-l înfrunte pe Klaus Iohannis nici măcar cu un suflat al nasului, Pro România a susţinut un tir intens spre Cotroceni. În chestiunea Pandemiei, în timp ce PSD s-a purtat, din teama de represalii publice, mai ceva ca un aliat al PNL la guvernare, Pro România a contestat violent, şi pe placul milioanelor de români măsurile abuzive ale regimului Iohannis. Cu toate acestea presa prezidenţială şi presa guvernamentală nu l-a atacat pe Victor Ponta cum s-ar fi întîmplat cu Marcel Ciolacu dacă s-ar fi opus manipulării.

Rezultatele n-au întîrziat să apară.

Pro România a crescut în sondaje. Mult mai important, Victor Ponta şi-a dat seama că brandul Pro România are o imagine infinit mai bună decît cea a PSD. Că în timp ce orice critică adusă de PSD puterii era rapid contracarată de acuzaţia Vine dinspre PSD-ul lui Liviu Dragnea, care a făcut şi a dres, criticile violente ale Pro România au primit replici slabe din partea PNL şi a presei arondate partidului de guvernămînt. Şi fără a avea instinctele de prădător ale lui Victor Ponta îţi dai seama că Pro România poate lua locul pe partea Stîngă a eşichierului politic PSD-ului compromis pentru mult timp de diabolizarea din timpul conducerii de către Liviu Dragnea. În aceste condiţii, cum să fii atît de neghiob şi să vrei locuri în parlament pe listele PSD, cînd poţi obţine tu cîte locuri vrei? Victor Ponta a sesizat că, asemenea puterii noi, proaspete, a lui Osman ivite în coasta Imperiului bizantin pe ducă, puterea ProRomânia poate ocupa locul deţinut de PSD.

Alegerile locale sînt pentru Victor Ponta începutul luptei finale cu PSD. Nu împotriva Gabrielei Firea candidează Victor Ponta, ci împotriva lui Marcel Ciolacu”.

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro