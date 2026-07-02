Elevii români au spulberat concurența la Olimpiada Europeană de Geografie

România a obținut un rezultat remarcabil la Olimpiada Europeană de Geografie 2026, desfășurată la Varna, în Bulgaria, clasându-se pe primul loc în clasamentul pe națiuni, a anunțat joi Ministerul Educației și Cercetării.

Juniorii României, medalii de aur și argint

La categoria juniori, medalii de aur au câștigat Bogdan-Andrei Mateșescu-Pașcalău, elev la Colegiul Național „C.D. Loga” din Timișoara, și Tudor Toma, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Medalii de argint au obținut Matei Eftime, de la Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov, și Gabriel Perhinschi, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași.

Categoria seniori: cel mai bun rezultat al competiției

La categoria seniori, medalii de aur au fost câștigate de David-Mihai Dumitrescu, elev al Colegiului Național „Carol I” din Craiova, Alexandra-Mihaela Aramă, de la Colegiul Național Iași, și Eduard-Ionuț Păun, de la Colegiul Național „Unirea” din Focșani. Medalia de argint i-a revenit lui Ionuț Merăuță, elev al aceluiași colegiu din Focșani.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, David-Mihai Dumitrescu a obținut „locul 1 în clasament – cel mai mare punctaj din concurs”.

Profesorii coordonatori ai lotului au fost Mihaela Cornelia Fiscutean, de la Colegiul Național Iași, și Mihaela Florina Alexandru, din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

„Felicitări elevilor, profesorilor și părinților care i-au susținut neîntrerupt!”, au transmis reprezentanții ministerului într-un mesaj publicat după competiție.