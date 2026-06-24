Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii la examen/Baremele pentru proba de Matematică

Elevii care au susținut miercuri proba de Matematică la Evaluarea Națională 2026 au primit subiecte din întreaga programă, cu exerciții de algebră și geometrie.
Testul a cuprins itemi grilă, probleme de calcul, exerciții cu funcții, procente și expresii algebrice, dar și cerințe privind aria și volumul unor corpuri geometrice, demonstrații și probleme de raționament matematic.
SUBIECTUL I
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
30 de puncte
- Rezultatul calculului este egal cu:
- a) 50
- b) 22
- c) 2
- d) 0
- Dintre cei 250 de elevi participanți la un concurs, 40% sunt băieți. Numărul băieților participanți la acest concurs este egal cu:
- a) 150
- b) 125
- c) 100
- d) 90
- Suma dintre numărul 10 și opusul numărului 10 este egală cu:
- a)
- b)
- c) 1
- d) 0
- Transformând fracția zecimală în fracție ordinară se obține:
- a)
- b)
- c)
- d)
- Patru elevi, Ioana, Andreea, Luca și Radu, determină numărul real din proporția:
\frac{\sqrt{5}-1}{2}=\frac{x}{\sqrt{5}+1}
Răspunsurile date de cei patru elevi sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Ioana — 1
Andreea — 2
Luca — 3
Radu — 4
Răspunsul corect a fost obținut de către:
- a) Ioana
- b) Andreea
- c) Luca
- d) Radu
- În diagrama de mai jos sunt prezentate informații despre numărul de mașini vândute de un comerciant în primele patru luni ale anului 2026.
Afirmația: „Conform informațiilor din diagramă, cele mai puține mașini au fost vândute în luna martie.” este:
- a) adevărată
- b) falsă
SUBIECTUL al II-lea
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
30 de puncte
- În figura alăturată, punctele , , și sunt coliniare, în această ordine, astfel încât cm și cm. Punctul este mijlocul segmentului . Lungimea segmentului este egală cu:
- a) 5 cm
- b) 3 cm
- c) 2 cm
- d) 1 cm
- În figura alăturată sunt reprezentate dreptele paralele și . Punctele , și sunt coliniare, în această ordine, iar punctele și sunt situate de o parte și de alta a dreptei . Măsura unghiului este egală cu . Măsura unghiului este egală cu:
- a)
- b)
- c)
- d)
- În figura alăturată este reprezentat triunghiul . Punctul este mijlocul segmentului și punctul este centrul de greutate al triunghiului . Aria triunghiului este egală cu . Aria triunghiului este egală cu:
- a)
- b)
- c)
- d)
- În figura alăturată este reprezentat paralelogramul , cu diagonala perpendiculară pe latura și . Aria paralelogramului este egală cu:
- a)
- b)
- c)
- d)
- În figura alăturată este reprezentat cercul de centru . Punctele , , și sunt situate pe cerc, în această ordine, astfel încât este diametru și măsura unghiului este egală cu . Măsura unghiului este egală cu:
- a)
- b)
- c)
- d)
- În figura alăturată este reprezentată piramida patrulateră regulată , cu înălțimea cm și cm. Volumul piramidei este egal cu:
- a)
- b)
- c)
- d)
SUBIECTUL al III-lea
Scrie rezolvările complete.
30 de puncte
- Mai mulți copii doresc să cumpere împreună o minge. Dacă fiecare copil contribuie cu câte 18 lei, mai sunt necesari 30 de lei.
- a) Este posibil ca mingea să coste 153 de lei? Justifică răspunsul dat.
- b) Dacă fiecare copil contribuie cu câte 24 de lei, atunci sunt în plus 12 lei. Determină cât costă mingea.
- Se consideră expresia:
E(x)=\frac{x}{x-3}+\frac{1}{x-2}+\frac{7-3x}{(x-2)(x-3)}
unde este număr real, și .
- a) Arată că:
E(x)=\frac{x-2}{x-3}
pentru orice număr real , și .
- b) Arată că numărul:
A=(E(4))^n+(E(4))^{n+3}
este divizibil cu 18, pentru orice număr natural nenul .
- Se consideră funcția:
f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, \quad f(x)=3x-6
- a) Arată că:
f(1)+f(3)=0
- b) Reprezentarea geometrică a graficului funcției intersectează axele și ale sistemului de axe ortogonale în punctele , respectiv . Calculează lungimea segmentului , știind că punctul este mijlocul segmentului .
- În figura alăturată este reprezentat cercul de centru și raza de 6 cm. Punctele , , și aparțin cercului, astfel încât dreptele și sunt perpendiculare. Punctul este mijlocul coardei și cm.
- a) Arată că:
AM=3\sqrt{3}\text{ cm}
- b) Demonstrează că:
AC^2+BD^2=144\text{ cm}^2
- În figura alăturată este reprezentat paralelogramul , cu cm și cm. Punctele , și sunt mijloacele segmentelor , , respectiv , iar este punctul de intersecție a dreptelor și .
- a) Calculează perimetrul patrulaterului .
- b) Calculează valoarea raportului:
- În figura alăturată este reprezentată prisma dreaptă , cu baza pătratul , cm și cm.
- a) Calculează aria laterală a prismei .
- b) Arată că distanța de la punctul A’ la planul [C’BD) este egalä cu ___ cm.