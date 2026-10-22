Ministrul Educației cere 1.000 de posturi de paznici în școli, după atacurile din Bistrița și Pitești

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a anunțat joi că va cere suplimentarea numărului de paznici în școli, după atacurile cu arme albe din Bistrița și Pitești.

Acesta spune că elevii și profesorii trebuie să se simtă în siguranță și propune angajarea a aproximativ 1.000 de paznici, care să fie repartizați în locurile unde este cea mai mare nevoie.

De asemenea, ministrul vrea mai mulți consilieri psihologici în școli și modificarea legii pentru ca violențele împotriva profesorilor să fie pedepsite mai aspru.

Sorin Costreie a vorbit joi, la Euronews România, despre cele două atacuri cu arme albe din această săptămână, în Bistrița și în Pitești. El a spus că școlile nu beneficiază de protecție și că violența trebuie combătută prin măsuri concrete.

„Ce vreau eu: să avem şcoli sigure. Sigur nu se poate peste noapte, mai ales că şcolile noastre acum sunt cam singure, sunt lăsate oarecum de izbelişte. Profesorii şi elevii trebuie să se simtă protejaţi. Nu poţi să faci educaţie, să înveţi ceva, să ai bucuria cunoaşterii în astfel de contexte în care îţi e frică că cineva bagă un cuţit în tine”, a declarat ministrul.

Ministrul vrea 1.000 de posturi de paznici în școli

Prima măsură anunțată de Sorin Costreie este creșterea numărului de paznici din școli. Ministrul a precizat că încă nu a discutat propunerea cu premierul Luca Niculescu, dar dorește să înceapă discuția vineri.

„Este o problemă a noastră, a societăţii, a comunităţii. Măsuri concrete: Chiar mâine vrem să cerem suplimentarea numărului de paznici”, a spus Costreie.

„Ar fi vorba de 1.000 de posturi. La nivelul ţării nu sunt multe, dar să se ducă în locuri cheie”, a declarat ministrul Educației.

Pedepse mai mari pentru violențele împotriva profesorilor

Potrivit ministrului, este necesară și modificarea legii penale, astfel încât violențele împotriva profesorilor să fie pedepsite mai aspru.

Ministrul propune aplicarea unui model asemănător celui folosit în cazul personalului medical, unde agresiunile comise în timpul exercitării profesiei reprezintă o circumstanță agravantă. Pedeapsa este dublă.

„Să schimbăm şi legea penală, urmând exemplul personalului medical, adică mai nou dacă ai acte de violenţă împotriva unui personal medical, doctor, asistent, care îşi exercită funcţia, este context agravant şi pedeapsa este dublă. Acelaşi lucru vrem să-l facem şi pentru profesori. Profesorul nu este cu nimic mai prejos decât doctorul. E doctorul sufletul nostru şi trebuie să-l protejăm”, a declarat Sorin Costreie.

Mai mulți consilieri psihologici în școli

O altă măsură propusă de ministru este creșterea numărului de consilieri psihologici din școli. Ministrul spune că aceștia pot observa mai ușor problemele cu care se confruntă elevii.

„A doua ar fi consilierea psihologică. Trebuie să mărim – vorbim de mulţi ani. Avem nevoie de aceşti consilieri pentru că ei sunt acei colegi ai noştri care îi văd şi îi simt mai bine pe copii”, a explicat ministrul.

„Punctul comun dintre cazul de la Bistriţa şi cel de la Piteşti este violenţa şi dorinţa unui elev de a-i face rău altui elev, colegului. Vorbim despre bullying, frustrare, nişte vorbe, de făcut mişto, aici ne pricepem foarte bine în cultura noastră.”, a adăugat ministrul.

Două atacuri cu arme albe în școli, într-o singură săptămână

Luni, într-o școală din Bistrița, un elev de clasa a VII-a a atacat cu un briceag o profesoară și un coleg. Potrivit informațiilor prezentate, elevul ar fi încercat să-i facă rău unui băiat pe care îl considera indian.

Joi, un elev de 15 ani a atacat cu o macetă un coleg și a agresat un alt elev într-un liceu din Pitești.