Ministrul Educației include concursul pentru directorii de școli pe lista priorităților: Dorința de a deveni director, din ce în ce mai mică

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a declarat miercuri, la Digi24, că rezultatele și modul de desfășurare a concursului pentru directorii de școli trebuie analizate înainte de a fi luate viitoarele măsuri.

El a inclus această măsură pe lista priorităților a acestui mandat.

Au existat mai multe aspecte care trebuie verificate, a spus Costreie, inclusiv timpul acordat candidaților și lipsa foilor de ciornă, deși în cerințe se preciza că unele probleme puteau fi rezolvate și pe hârtie.

Întrebat ce părere are despre subiectele de la concurs, Sorin Costreie a spus că, deocamdată, nu vrea să tragă concluzii.

„Concursul pentru directori, deocamdată nu cred nimic. Le-am văzut și eu [subiectele]. Ele sunt niște subiecte standard de logică, de gândire logică. Pe alocuri erau și de gramatică, chiar unele de matematică. Ce mie personal, dar aici luați-o strict ca pe opinie personală, a rămas că vom analiza împreună și vom lua toate măsurile care se impun”, a declarat ministrul Educației.

Ministrul Educației vrea o analiză a concursului

Acesta a declarat că, înainte de a fi luate măsuri, trebuie verificat dacă examenul s-a desfășurat în condiții legale, mai ales că au fost depuse contestații.

Ministrul a spus că obiectivul pe termen lung este formarea unui corp de directori și inspectori bine pregătiți, care să poată conduce școlile în mod profesionist.

„Întâi trebuie să vedem dacă el s-a desfășurat și dacă din punct de vedere legal e vreo problemă, că avem niște contestații. După care tragem concluziile ce putem îmbunătăți. Ținta finală, din punctul meu de vedere, este să avem un corp managerial de directori, inspectori, profesionist și profesionalizat”, a explicat Sorin Costreie.

Costreie a precizat că interesul pentru funcțiile de director este tot mai scăzut. Potrivit acestuia, „dorința de a deveni director a devenit din ce în ce mai mică. Și pot să-i înțeleg. Ai același salariu, dar cu mult mai multe responsabilități. Nu ai degrevare de normă decât minimală și așa mai departe”.

„Eu cred că trebuie să avem un corp profesional managerial profesionist, dublat de o creștere a autonomiei școlare”, a afirmat acesta.

Ce spune ministrul despre subiectele de la examen

Întrebat dacă un astfel de examen îi ajută pe directori să se pregătească pentru responsabilitățile pe care le au, oferindu-le mai multă libertate în conducerea școlilor, Sorin Costreie a spus că testul urmărește în principal capacitatea de analiză.

„Genul acesta de examen răspunde testării cognitive, de a vedea capacitatea lor de analiză. Acolo cred că a fost o problemă: timpul alocat, faptul că nu a avut ciornă, deși acolo m-am uitat și eu, scria că problemele se rezolvă în cap sau pe ciornă”, a declarat ministrul Educației.

Sorin Costreie a precizat că acestea sunt doar câteva dintre aspectele care vor fi analizate înainte de a fi luată o decizie.

„Deci sunt niște mici detalii pe care le vom analiza și vom vedea de unde au ajuns așa, de ce sunt așa și ce implicații au avut asupra desfășurării”, a mai spus ministrul, la Digi24.