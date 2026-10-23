Bulgaria devine „bateria energetică a Balcanilor”. România, printre țările care au beneficiat de această capacitate

Bulgaria a devenit un furnizor tot mai important de energie electrică în regiune, datorită investițiilor în baterii de mare capacitate, care permit stocarea energiei produse de panourile solare în timpul zilei și utilizarea acesteia seara, când consumul crește.

Potrivit Reuters, țara vecină a primit astfel supranumele de „bateria Balcanilor”. Dezvoltarea acestui sector a fost susținută de finanțări europene în valoare de 700 de milioane de euro, dar și de investiții private atrase prin modificarea reglementărilor din domeniul energetic.

Capacitatea de stocare în baterii a crescut de la aproximativ 3 gigawați, în urmă cu un an, la 6 gigawați în prezent. Aceasta reprezintă puterea maximă pe care bateriile o pot furniza simultan în rețeaua electrică, contribuind la acoperirea consumului în orele de vârf.

Exporturile de energie au crescut cu 62%

Potrivit datelor Asociației pentru Producția, Stocarea și Comercializarea Energiei Electrice din Bulgaria (APSTE), exporturile de electricitate ale țării au crescut cu 62% față de anul trecut, ajungând la 3,5 terawați-oră. La un consum mediu estimat de 2.000 de kilowați-oră pe locuință, această cantitate de energie ar fi suficientă pentru a acoperi consumul anual al circa 1,75 milioane de gospodării.

Exporturile de energie electrică ale Bulgariei au crescut semnificativ în lunile iulie și august, când valurile de căldură și seceta au dus la creșterea consumului în mai multe țări din regiune.

Energia din Bulgaria a compensat și deficitul din România

O parte din energia exportată de Bulgaria a ajuns în România, unde seceta a creat dificultăți în producția de electricitate.

În august, reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprit controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, ale cărei ape sunt utilizate în sistemele de răcire ale centralei. Reactorul 1 fusese deja oprit pe 28 iulie, din același motiv.

Nuclearelectrica a confirmat, la 11 octombrie, că ambele reactoare erau în continuare oprite, fără riscuri pentru securitatea nucleară. Compania a precizat că acestea vor fi repornite numai atunci când nivelul Dunării va permite funcționarea în condiții de siguranță.

Importurile de energie din Bulgaria au contribuit și la menținerea rezervelor de apă din lacurile de acumulare ale României. Astfel, hidrocentralele au fost folosite mai puțin pentru acoperirea consumului ridicat din anumite intervale ale zilei.

Până la 50.000 MWh exportați zilnic

Dimitar Zarchev, directorul Centrului Național de Dispecerizare din cadrul operatorului de transport al energiei electrice din Bulgaria (ESO), a explicat că exporturile au ajuns în unele zile la 50.000 de megawați-oră.

Aceasta înseamnă că Bulgaria a exportat, în medie, aproximativ 2.000 de megawați de electricitate pe oră, echivalentul puterii produse de centrala nucleară Kozlodui, situată în nord-vestul țării.

Bateriile permit folosirea energiei solare și seara

Bateriile de mare capacitate stochează energia electrică produsă în timpul zilei, când panourile solare generează mai multă electricitate, iar prețurile sunt mai mici. Energia este apoi livrată în rețea seara, când consumul crește.

„Stocarea energiei în baterii este esențială acum. Nu mai este ceva opțional, ci o necesitate”, a explicat Nikola Gazdov, președintele APSTE.

În Europa, dezvoltarea acestui sector a fost încetinită de procedurile administrative greoaie și de dificultățile legate de conectarea bateriilor la rețelele electrice.

Bulgaria a depășit Grecia în stocarea energiei

Grecia, care beneficiază de numeroase zile însorite, a investit masiv în energia solară. Capacitatea sa de producție s-a triplat între 2020 și 2025, însă dezvoltarea sistemelor de stocare a avansat mai lent.

Primele baterii de mare capacitate au fost instalate în aprilie 2026, iar până la sfârșitul anului Grecia ar trebui să ajungă la o capacitate de stocare de un gigawatt, față de 6 gigawați în Bulgaria.

Există diferențe importante și între prețurile electricității din cele două țări. Potrivit datelor Eurostat, în prima jumătate a anului 2026, energia electrică pentru consumatorii casnici a fost cu aproximativ 76% mai scumpă în Grecia decât în Bulgaria, fără taxe și alte contribuții.

La rândul lor, autoritățile elene vor să accelereze investițiile cu ajutorul fondurilor europene și estimează că până în 2030 vor fi instalate baterii cu o capacitate suplimentară de 5 gigawați.

Extinderea rețelei electrice, principala provocare pentru Bulgaria

Deși investițiile în baterii au adus rezultate importante, Bulgaria trebuie să își extindă rețeaua electrică pentru a putea conecta noi capacități de stocare a energiei.

În același timp, creșterea numărului de baterii a redus diferențele dintre prețurile energiei din timpul zilei și cele din orele de vârf. Astfel, investitorii câștigă mai puțin din stocarea energiei atunci când este ieftină și vânzarea acesteia când prețurile cresc.

Ministerul Energiei din Bulgaria a explicat că operatorii vor trebui să câștige bani și din serviciile prin care contribuie la menținerea echilibrului în rețeaua electrică, nu doar din diferențele de preț ale energiei.

O altă problemă apare în sezonul rece, când zilele sunt mai scurte și producția de energie solară scade.

Autoritățile bulgare estimează că, în timpul iernii, țara va trebui să se bazeze într-o măsură mai mare pe centralele electrice convenționale.