Crucial decision in PSD. Ciolacu does not want persons with criminal problems on electoral lists

PSD's acting leader Marcel Ciolacu has said on Wednesday, in the party's Executive Committee meeting, that he will not sign elections lists that contain members with criminal problems, according to participating political sources at the meeting.

PSD's acting president Marcel Ciolacu said in front of the party leaders that he would not approve people with criminal problems to run for election.

In the past, Mihai Tudose, one of the campaign leaders for the upcoming elections, said he did not agree that the PSD candidates that have been sentenced.

