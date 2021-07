Doi stewarzi, arestaţi pentru bişniţă cu permise online, brăţări şi salopete pentru finală!

Fotbalul se întoarce acasă, sau cel puţin asta sperau englezii pentru Euro 2020. Unii au o oportunitate de afacere faptul că Final Four-ul din Campionatul European a fost atribuit Wembley-ului.



În ciuda scăderii capacităţii arenei pe motiv de pandemie, a existat un număr foarte mare de fani prezenţi la meciul împotriva Italiei, finala de pe 11 iulie.



The Sun a publicat o investigaţie în care a reieşit că nu numai bilete revândute cu pentru 20 de mii de euro au fost scoase pe piaţă, ci şi metode alternative de intrare în Wembley: pas de securitate, brăţări speciale şi hamuri de securitate.



Un reporter Sun s-a prefăcut a fi cumpărătorul setului, găsint anunţul pe pagină de Facebook numită UEFA Face Value Tickets Swap and Sell. Cei doi stewards publicaseră chiar şi o fotografie de la semifinala cu Danemarca, pentru a demonstra viziunea asupra terenului care era garantată.

Doritorii trebuiau să le 4500 de lire sterline, în faţa unui supermarket de lângă stadion. În locul cumpărătorilor şi-au făcut apariţia şase ofiţeri de la poliţia metropolitani, care i-au săltat pe loc.