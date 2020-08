Nici industria hotelieră din SUA nu este ferită de probleme financiare. Un sfert din hoteluri riscă să dispară de pe piaţă şi zeci de mii de angajaţi din industria ospitalităţii sunt în pericol de a-şi pierde job-ul. Sectorul a pierdut deja 5 milioane de locuri de muncă din februarie, conform datelor statistice publicate de CNN Business.

„Cu un record al cererii scăzute pentru călătorii, mii de hoteluri nu îşi pot permite să-şi plătească ipotecile comerciale şi se confruntă cu o realitate aspră de a fi nevoiţi să închidă uşile definitiv”, a declarat Chip Rogers, CEO al American Hotel & Lodging Association, conform CNN.

În total, 20,6 miliarde de împrumuturi comerciale hoteliere, debituri, au fost, cu 30 de zile sau mai multe zile, întârziate in Iulie. In comparaţie, cel mai mare volum de debituri (împrumuturi) întârziate din timpul crizei financiare, de acum 10 ani, a fost 13,5 milioane. Raportul trimis la congres in această saptamană arată că procentajul împrumuturilor hoteliere, cu 30 sau mai multe zile de întârziere, este 23,4% faţă de luna trecută, cel mai mare procentaj înregistrat. În comparaţie, împrumuturile hoteliere, care au întârziere 30 sau mai multe zile întârziere, la sfârşitul anului 2019, au fost doar de 1,3%.

În luna mai, cel mai mare lanţ hotelier din lume, Marriott International (MAR), a declarat că pandemia

i-a afectat afacerile mai mult decât criza de acum mai bine de 10 ani.