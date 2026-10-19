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12 migranți au murit în Marea Egee, după de o barcă s-a răsturnat și cealaltă a fost implicată într-un accident

Autoritățile elene au declarat, luni, că 12 migranți au murit în timp ce încercau să traverseze Marea Egee, dintre care șase ale căror cadavre au fost găsite după ce barca lor s-a ciocnit cu o navă a poliției.
12 migranți au murit în Marea Egee, după de o barcă s-a răsturnat și cealaltă a fost implicată într-un accident
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
19 oct. 2026, 10:08, Știri externe
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Accidentul a avut loc la aproximativ 3,5 mile marine la sud de Agrilia, pe insula Lesbos. Paza de coastă a declarat că echipele de salvare au recuperat cadavrele a patru bărbați, ale unei femei și ale unui sugar, în timp ce opt persoane au supraviețuit și au fost transportate la spital, potrivit Reuters. 

Celelalte șase victime se aflau pe o barcă mică care s-a răsturnat în largul insulei Samos, a adăugat paza de coastă.

Presupusul traficant, dar și conducător al ambarcațiunii, un cetățean turc de 37 de ani a fost arestat.

Ministrul grec al transporturilor maritime, Vassilis Kikilias, a dat vina pe traficanții de migranți pentru decese și a afirmat că probele de până acum indică faptul că barca cu motor a lovit cu prova partea stângă a unei nave a pazei de coastă, adăugând că circumstanțele exacte sunt în curs de investigare.

„Poziția noastră este ne negociabilă: toleranță zero față de traficanți”, a declarat el într-o postare pe X.

Grecia este de mult timp o poartă de intrare preferată în Europa pentru migranții și refugiații din Orientul Mijlociu, Africa și Asia.

Cu toate acestea, cel puțin 1.209 de migranți au murit sau sunt dați dispăruți în Marea Mediterană de la începutul anului, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație.

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