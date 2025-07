13 iulie 2025, ziua în care se împlinește un an de la tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump. „Am fost salvat de Dumnezeu pentru a salva America”

Aflat pe scenă, în spatele unui perete de sticlă antiglonț, Trump a reacționat la un zgomot similar focurilor de artificii: „Să fi fost ce cred că a fost?”, a întrebat, stârnind râsete și aplauze. Incidentul a avut loc cu doar câteva zile înainte de aniversarea atacului în care Trump a fost rănit la ureche, iar un susținător și-a pierdut viața.

Donald Trump după tentativa de asasinat: o nouă perspectivă asupra vieții și misiunii politice

Potrivit apropiaților, deși Trump a rămas același „luptător neînfricat”, experiența l-a făcut mai atent și recunoscător. Senatorul Lindsey Graham a declarat că Trump „apreciază mai mult viața și prietenii” și că este convins că președintele vede în supraviețuirea sa o misiune divină.

Memorabilia care celebrează momentul în care Trump s-a ridicat de pe scenă, cu pumnul în aer, strigând „Luptă, luptă, luptă!” decorează acum reședința prezidențială și biroul său de la Casa Albă.

Simbol al destinului providențial?

Trump și-a exprimat în mai multe rânduri credința că Dumnezeu l-a salvat pentru a-și îndeplini destinul politic. Într-o apariție recentă la Fox News, el a afirmat: „Cred că am fost salvat pentru a salva America”. Susie Wiles, șefa echipei sale de campanie, consideră că atacul i-a oferit fostului președinte o aură de lider providențial, în special prin gestul instinctiv de a se întoarce exact în momentul salvator.

Un lider mai determinat ca niciodată

Roger Stone și Ralph Reed, doi apropiați ai fostului lider de la Casa Albă, au confirmat transformarea lui Trump. „Este mai calm, mai hotărât și mai spiritual”, a spus Stone. Reed a adăugat că mulți americani cred că supraviețuirea sa este dovada unui destin ales.

Trump va marca aniversarea evenimentului participând la finala FIFA Club World Cup, duminică, în New Jersey, dar amintirea acelei zile rămâne vie: „Ce fac eu este periculos. Dar e OK. Am fost salvat cu un scop.”