A renunţat la tron. Sultanul Muhammad V al Malaysiei a abdicat pe fondul speculaţiilor că s-ar fi căsătorit cu o fostă miss

Palatul Naţional a anunţat că Sultan Muhammad V of Kelantan, 49 de ani, a luat decizia să renunţe la funcţia de Agong sau Conducător Suprem al Federaţiei (Malaysia).

Conducătorul Suprem al Federaţiei (Malaysia) este ales pentru o perioadă de cinci ani dintre conducătorii a nouă state federale din Malaysia.

Abdicarea sultanului Muhammad V este surpinzătoare în condiţiile în care acesta a fost ales în urmă cu doar doi ani.

În ultimele două luni ale anului trecut, sultanul Muhammad V a luat o pauză, când, potrivit zvonurilor, s-ar fi căsătorit la Moscova cu Oksana Voevodina, 25 de ani, o fostă câştigătoare a unui concurs de frumuseţe.

This Country Has No Idea What Happens To Their King - And Nobody Knows Where He Is - https://t.co/VX7kVWHn92 #Malaysia #Moscow #Russia #OksanaVoevodina #Beauty #RoyalWedding #Monarch pic.twitter.com/tq1QFTGiNl