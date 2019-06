Abanezii, protest la Tirana faţă de Partidul Socialist- al premierului Edi Rama - pe care-l acuză de corupţie şi relaţii cu grupurile de crimă organizată

Susţinătorii formaţiunii politice de opoziţie, Partidul Democratic, s-au adunat în faţa clădirii principale a Guvernului, acuzând Partidul Socialist, al premierului Edi Rama, de corupţie şi relaţii cu grupurile de crimă organizată.

Susţinătorii opoziţiei cer demisia lui Rama şi stabilirea unui guvern interimar până la organizarea de noi alegeri parlamentare.

"Scopul luptei noastre este de a avea alegeri corecte şi libere, cât şi valori europene", a declarat liderul opoziţiei Lulzim Basha.

Thousands of protesters gathered in Albania's capital Tirana on Sunday, to demand the resignation of Prime Minister Edi Rama. They accused him of corruption and links to organized crime. https://t.co/c0vcE0zq8Y