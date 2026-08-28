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Actorul Peter Cullen a murit la 85 de ani. A dublat celebre personaje din filme și desene animate

Actorul australian Peter Cullen, actorul care i-a dat viață unor personaje din seriale sau filme precum Transformers, Ursulețul Winnie, Spiderman sau Chip și Dale, a murit la vârsta de 85 de ani.
Actorul Peter Cullen a murit la 85 de ani. A dublat celebre personaje din filme și desene animate
Sursă foto: colaj. Instagram / Disney
Daiana Rob
28 aug. 2026, 06:06, Știri externe
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Regretatul actor murit, miercuri, la reședința sa din Los Angeles, înconjurat de membrii familiei sale, potrivit unui comunicat publicat, citat de BBC. 

„Peter Cullen s-a stins din viață în pace, înconjurat de familia sa iubitoare – și rămâne în inimile numeroșilor săi prieteni și ale nenumăraților fani din întreaga lume.

Familia sa vă roagă să-i onorați moștenirea remarcabilă, slujind comunitățile voastre și îndrumându-i pe ceilalți cu compasiune, integritate și loialitate, și să vă amintiți întotdeauna: «Fii suficient de puternic pentru a fi blând»”, se arată în comunicatul publicat de impresarul reputatului actor, Kevin Motley.

Peter Cullen și-a început cariera la televiziunea și radioul canadian, apoi a apărut regulat în emisiuni precum „The Sonny & Cher Show”, înainte de a decide să se concentreze pe dublajul de voce.

Inspirat de fratele său

Actorul este cel care a dat viață precum Optimus Prime din Transformers, rol a cărui interpretare a fost inspirată de fratele său mai mare, pușcaș marin decorat, dar și veteran al Războiului din Vietnam. El i-a sugerat să-l interpreteze pe Optimus Prime ca pe „un erou adevărat și nu un erou Hollywood”.

„Și asta m-a impresionat, iar vocea lui mi-a răsunat în minte până la audiție. Când se liniștește, când devine serios, acolo l-am descoperit pe Optimus Prime”, a mărturisit, Cullen, în trecut.

Actorul i-a dat fratelui său o parte din onorariul primit pentru interpretarea rolului, până la moartea fratelui său.

A dublat celebre personaje din animații, dar și filme

Peter Cullen a apărut în multe roluri de filme animate. A dublat vocea măgarului depresiv Eeyore în serialul „Noile aventuri ale Ursulețului Winnie” de la sfârșitul anilor ’80, dar și în filme și jocuri din aceeași serie.

Acesta a făcut și vocalizele personajului „The Predator” din filmul lui Arnold Schwarzenegger din 1987; și urletele lui King Kong din 1976.

Cu toate acestea, rolul lui Optimus Prime este cel care i-a adus lui Peter Cullen o nominalizare la premiul Daytime Emmy pentru cel mai bun interpret într-un program de animație în 2011.

În 2023, Cullen a fost premiat pentru întreaga carieră Children’s & Family Emmy Awards.

Cullen l-a mai interpretat pe Monterey Jack din „Cip și Dale: Salvatorii Planetei” (2022), dar și multe personaje din seriale de animație din anii ’80 și ’90, precum Spiderman, Alvin și Veverițele, Micul meu Ponei, dar și altele.

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