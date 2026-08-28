Actorul Peter Cullen a murit la 85 de ani. A dublat celebre personaje din filme și desene animate

Regretatul actor murit, miercuri, la reședința sa din Los Angeles, înconjurat de membrii familiei sale, potrivit unui comunicat publicat, citat de BBC.

„Peter Cullen s-a stins din viață în pace, înconjurat de familia sa iubitoare – și rămâne în inimile numeroșilor săi prieteni și ale nenumăraților fani din întreaga lume.

Familia sa vă roagă să-i onorați moștenirea remarcabilă, slujind comunitățile voastre și îndrumându-i pe ceilalți cu compasiune, integritate și loialitate, și să vă amintiți întotdeauna: «Fii suficient de puternic pentru a fi blând»”, se arată în comunicatul publicat de impresarul reputatului actor, Kevin Motley.

Peter Cullen și-a început cariera la televiziunea și radioul canadian, apoi a apărut regulat în emisiuni precum „The Sonny & Cher Show”, înainte de a decide să se concentreze pe dublajul de voce.

Inspirat de fratele său

Actorul este cel care a dat viață precum Optimus Prime din Transformers, rol a cărui interpretare a fost inspirată de fratele său mai mare, pușcaș marin decorat, dar și veteran al Războiului din Vietnam. El i-a sugerat să-l interpreteze pe Optimus Prime ca pe „un erou adevărat și nu un erou Hollywood”.

„Și asta m-a impresionat, iar vocea lui mi-a răsunat în minte până la audiție. Când se liniștește, când devine serios, acolo l-am descoperit pe Optimus Prime”, a mărturisit, Cullen, în trecut.

Actorul i-a dat fratelui său o parte din onorariul primit pentru interpretarea rolului, până la moartea fratelui său.

A dublat celebre personaje din animații, dar și filme

Peter Cullen a apărut în multe roluri de filme animate. A dublat vocea măgarului depresiv Eeyore în serialul „Noile aventuri ale Ursulețului Winnie” de la sfârșitul anilor ’80, dar și în filme și jocuri din aceeași serie.

Acesta a făcut și vocalizele personajului „The Predator” din filmul lui Arnold Schwarzenegger din 1987; și urletele lui King Kong din 1976.

Cu toate acestea, rolul lui Optimus Prime este cel care i-a adus lui Peter Cullen o nominalizare la premiul Daytime Emmy pentru cel mai bun interpret într-un program de animație în 2011.

În 2023, Cullen a fost premiat pentru întreaga carieră Children’s & Family Emmy Awards.

Cullen l-a mai interpretat pe Monterey Jack din „Cip și Dale: Salvatorii Planetei” (2022), dar și multe personaje din seriale de animație din anii ’80 și ’90, precum Spiderman, Alvin și Veverițele, Micul meu Ponei, dar și altele.