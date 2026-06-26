Alarmă climatică în Ungaria: țara se încălzește mai repede decât aproape întreaga Europă

Ritmul de încălzire din centrul Ungariei îl depășește semnificativ atât pe cel mondial, cât și pe cel european a explicat climatologul Diána Ürge-Vorsatz, profesoară la Universitatea Central-Europeană (CEU) și membră a Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) al ONU.

Potrivit cercetătoarei, citate de Daily News Hungary, Europa se încălzește deja de aproximativ două ori mai rapid decât media globală. În anumite regiuni din Ungaria, însă, ritmul de creștere a temperaturilor este și mai accentuat.

Comparativ cu Irlanda sau nordul Angliei, temperaturile din Ungaria cresc de cinci până la șapte ori mai repede, echivalentul unei creșteri de aproximativ 0,75-1 grad Celsius pe deceniu.

„Este o cursă nebună spre dezastru”, spun climatologii, subliniind că efectele schimbărilor climatice devin din ce în ce mai evidente.

Agricultura și resursele de apă, tot mai afectate

Specialiștii avertizează că încălzirea accelerată va pune o presiune uriașă asupra agriculturii, resurselor de apă și economiei Ungariei. Rezervele de apă, deja vulnerabile, riscă să fie afectate și mai grav din cauza secetelor prelungite și a valurilor de căldură tot mai frecvente.

„Trebuie să înțelegem urgent că aceasta este o problemă care ne afectează profund corpul, portofelul și sănătatea”, a declarat cercetătoarea, care consideră combaterea schimbărilor climatice una dintre cele mai importante priorități ale Ungariei.

Ea a menționat că măsurile adoptate la timp pot aduce beneficii economice și sociale mai mari decât costurile pe care le presupun.

Temperaturi de aproape 40 de grade

Ungaria se pregătește pentru un nou episod de caniculă extremă. Un puternic „dom de căldură”, format deasupra Europei de Vest, se deplasează spre est și aduce temperaturi foarte ridicate în mare parte a continentului.

Meteorologii estimează că temperaturile ar putea ajunge în următoarele zile la aproape 40 de grade Celsius. Din acest motiv, autoritățile sanitare au emis o alertă de caniculă de gradul trei, echivalentă celui mai ridicat nivel de avertizare, valabilă pentru întreg teritoriul Ungariei.

Apa, distribuită gratuit în gări

Valul de căldură afectează deja activitatea de zi cu zi. Operatorul feroviar de stat MÁV a anunțat că va distribui gratuit apă potabilă în principalele gări în orele cele mai călduroase și le recomandă călătorilor să își planifice deplasările cu atenție, să evite expunerea prelungită la soare și să aibă suficiente lichide la ei.

Potrivit cercetătorilor, noul episod de caniculă confirmă că schimbările climatice nu mai reprezintă un risc pentru viitor, ci modelează deja prezentul, influențând direct sănătatea populației, nivelul de trai și situația financiară a oamenilor.