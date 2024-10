Albania începe negocierile oficiale pentru aderarea la UE. Cât timp va dura până va deveni membru al blocului comunitar

Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a declarat că întâlnirea de la Luxemburg a fost „istorică” şi „emoţionantă”, scrie Deutsche Welle.

„Alegerea unei alternative la aderarea deplină la UE ar fi ca şi cum am renunţa la modul de viaţă pe care l-am ales în cele din urmă după ce am îndurat veacuri de întuneric sub imperii şi regimuri care ne-au fost impuse”, a declarat Rama reporterilor.

Prim-ministrul Albaniei a punctat, în faţa reporterilor, că ideea aderării ţării la UE nu are cale de întoarcere, iar obiectivul la care Tirana ţinteşte este ca Albania să devină membru al blocului până în 2030.

Discuţiile pot dura chiar şi ani

Extinderea blocului UE implică o serie de cerinţe pe care fiecare ţară trebuie să le îndeplinească dacă doreşte să devină membru cu drepturi depline.

UE are o listă lungă de criterii pentru membrii aspiranţi, de la instituţii democratice funcţionale la măsuri anticorupţie şi garanţii pentru libertatea presei.

Vecinii Albaniei, încă în discuţii

Întrucât nu există date sau termene oficiale în procesul de aderare la UE, ţările aspirante ar putea fi nevoite să aştepte ani sau chiar decenii pentru ca ele să devină membre UE.

De exemplu, vecinii Albaniei, Serbia şi Muntenegru, negociază detaliile aderării de 10 ani, respectiv de 12 ani. În plus, Macedonia de Nord aşteaptă din 2009 ca statele membre să accepte recomandările executivului UE de a începe negocierile oficiale de aderare.

Potrivit POLITICO, Albania a primit statutul de ţară candidată la aderarea la UE în 2014 şi a organizat prima sa conferinţă de aderare cu UE în vara anului 2022.