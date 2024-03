Alegeri în Rusia. Reacţii internaţionale la noul mandat al lui Vladimir Putin: Aliaţii transmit felicitări, Occidentul condamnă victoria

Preşedintele Vladimir Putin a câştigat un nou mandat la conducerea Rusiei, pentru o perioadă de 6 ani. Odată cu anunţul oficial, aliaţii Kremlinului, precum şi câţiva oficiali europeni, au avut primele reacţii publice.

Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a fost primul aliat care a trimis o scrisoare lui Vladimir Putin, prin care i-a transmis felicitări pentru obţinerea unui nou mandat, potrivit agenţiei de stat KCNA, citată de Sky News.

Ulterior, şi preşedintele chinez Xi Jinping l-a felicitat pe liderul de la Kremlin pentru victoria obţinută duminică seara.

China şi Coreea de Nord sunt două ţări aliate Rusiei, sprijind efortul de război cu armament şi muniţie. Cele două ţări au negat de multe ori acuzaţiile de ajutor oferit Moscovei.

Liderul sârbilor bosniaci, Milorad Dodik, a declarat că ,,poporul sârb a salutat cu bucurie victoria preşedintelui Putin pentru că vede în el un mare om de stat şi un prieten pe care putem conta întotdeauna şi care va veghea asupra poporului nostru”, potrivit The Guardian.

O primă reacţie după anunţarea exit poll-urilor a avut-o Volodimir Zelenski. Preşedintele ucrainean a denunţat alegerile din Rusia de la bun început, declarând că dorinţa lui Putin de a domni perpetuu a devenit evidentă în alegerile desfăşurate la sfârşitul acestei săptămâni. În plus, liderul de la Kiev a afirmat că alegerile din Rusia sunt o simulare ilegitimă.

Ministerul de Externe al Franţei a declarat că alegerile nu au fost libere sau democratice şi au avut loc în contextul represiunii unei societăţi civile, scrie Sky News.

Ministrul de externe lituanian a avut o reacţie similară, afirmând că victoria lui Putin nu are legitimitate, deoarece a avut loc într-o ,,atmosferă de lipsă de libertate".

Înainte de a prezida astăzi o reuniune a miniştrilor de externe ai UE, Josep Borrell a declarat că alegerile din Rusia nu au fost libere sau corecte şi că s-au bazat ,,pe represiune şi intimidare".

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Peter Stano, a declarat într-o declaraţie publicată în această dimineaţă că UE condamnă alegerile ,,ilegale" organizate în regiunile ocupate de Rusia în Ucraina, care ,,reprezintă încă o încălcare evidentă a dreptului internaţional de către Rusia".

Purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Naţională al SUA, John Kirby, a declarat că ,,este evident că alegerile (din Rusia – n.r.) nu sunt nici libere, nici corecte, având în vedere modul în care Putin a întemniţat adversarii politici şi i-a împiedicat pe alţii să candideze împotriva sa."

În cadrul unei postări pe platforma X, ministrul de Externe al Marii Britanii a declarat că alegerile ,,ilegale" au prezentat ,,o lipsă de opţiuni pentru alegători”, adăugând că ,,nu aşa arată nişte alegeri libere şi corecte".

