Scene de teroare pe străzile din Belarus după ce au fost anunţate primele rezultate ale alegerilor prezidenţiale: Alexandr Lukashenko – 80%, iar Svetlana Tihanovskaya - 7%. Mii de oameni au ieşit în stradă după încheierea scrutinului electoral, scandând “Pleacă Lukashenko!”.



Poliţia a folosit tunuri de apă, grenade cu zgomot şi gloanţe de cauciuc împotriva mulţimii.

În acelaşi timp, pe reţelele de socializare au apărut mai multe imagini care arată cum protestatarii sunt bătuţi de forţele de ordine. Deşi nu există date oficiale, din poze se vedea clar că zeci de persoane au fost rănite. Lukashenko a păstrat tăcerea, iar serviciul de presă al poliţiei a refuzat să admită evidentul spunând că vor face declaraţii a doua zi dimineaţă. “Totul e sub control, deocamdată nu putem da numărul reţinuţilor”, spun oficialii poliţiei.

La diferite puncte de intrare în capitală, au fost amplasate puncte de control ale poliţiei şi circulaţia a fost limitată pe un singur sens, potrivit AFP, care citează mai mulţi martori. Vehicule blindate de transport au fost desfăşurate la aceste puncte de acces, precum şi militari înarmaţi, conform aceloraşi surse.

Heavy police violence against people still on the streets in #Minsk . #Belarus pic.twitter.com/5RMAAJmNLH

În acelaşi episod al scrutinului, subit, internetul a fost întrerupt în Minsk şi în mai multe regiuni. În 2010, s-a întâmplat acelaşi lucru, Aleksandr Lukasenko, a semnat un decret care vizează controlul internetului.



Un moment ciudat a fost surprins la o secţie de votare din Minsk. O femeie a ieşit pe geam din clădirea unde avea loc scrutinul.

Interesting video from Minsk purporting to show election official making unusual exit from polling station — with what appear to be bag of papers. Authorities have promised to "protect" election officials — the lynchpin of the system — on election day pic.twitter.com/6TJIEG2aif