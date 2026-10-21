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Alertă în Franța: drone neautorizate au survolat baze și obiective militare

Mai multe drone neautorizate au fost detectate în apropierea și deasupra unor obiective militare din regiunea Toulon, în sudul Franței, în timpul unui exercițiu de apărare desfășurat în prima jumătate a lunii octombrie. Marina franceză a anunțat miercuri că au fost activate sistemele antidronă și că autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentelor.
Alertă în Franța: drone neautorizate au survolat baze și obiective militare
Baza navală din Toulon. Imagine de arhivă/sursa foto: ABACAPRESS.COM via Hepta
Maria Miron
21 oct. 2026, 11:49, Știri externe
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Survoluri neautorizate ale unor obiective militare au fost detectate în regiunea Toulon, din sudul Franței, în timpul exercițiului militar interarme Typhon, desfășurat în octombrie pentru testarea măsurilor de apărare și protecție a portului militar, potrivit Le Figaro, care citează AFP.

Marina franceză a confirmat miercuri că dronele au fost observate atât în apropierea, cât și deasupra unor obiective militare.

„Până în prezent, nicio infrastructură sensibilă nu a fost amenințată. A fost deschisă o anchetă judiciară”, a transmis comandamentul militar francez pentru zona Mediteranei.

Potrivit autorităților militare franceze, la fiecare incident au fost activate măsurile de securitate prevăzute, inclusiv dispozitivele antidronă, în coordonare cu forțele de ordine.

Dronele au survolat o bază navală și un regiment de artilerie

Dronele au fost observate deasupra bazei navale din Toulon, a unui centru de cercetare și testare militară, precum și a unei unități de artilerie antiaeriană din orașul Hyères, situat în sudul Franței. La fiecare incident au fost implicate mai multe drone, descrise drept „aparate de mari dimensiuni”.

Autoritățile au utilizat sisteme de bruiaj electromagnetic, însă numărul exact al dronelor și modelele acestora nu au putut fi stabilite.

Exercițiul militar a implicat operațiuni terestre, aeriene și navale

Exercițiul Typhon a fost organizat între 5 și 16 octombrie, pentru pregătirea forțelor armate în vederea protejării instalațiilor militare din jurul portului Toulon, precum și a infrastructurii din interiorul acestuia.

Manevrele s-au desfășurat sub coordonarea viceamiralului Laurent Hermann, comandantul forțelor franceze din zona Mediteranei, și au inclus deplasări de nave, vehicule militare, aeronave și unități terestre. Unele operațiuni au fost organizate și pe timpul nopții.

Potrivit informațiilor publicate de presa regională franceză, survolurile neautorizate au avut loc noaptea, între 9 și 13 octombrie. Dronele detectate nu făceau parte din aparatele utilizate oficial în cadrul exercițiului militar.

Ancheta urmează să stabilească proveniența dronelor și circumstanțele în care acestea au pătruns în spațiul aerian restricționat. Utilizarea dronelor fără autorizație în apropierea sau deasupra instalațiilor militare este strict interzisă.

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