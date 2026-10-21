Alertă în Polonia, lângă granița cu Ucraina. O dronă neidentificată s-a prăbușit într-un oraș

Obiectul a fost descoperit în jurul orei 13:00, pe o proprietate privată nelocuită din Lubaczów, în regiunea Podkarpackie din sud-estul Poloniei, a anunțat Poliția Militară poloneză.

Zona a fost securizată, iar mai multe instituții, inclusiv procuratura locală, au fost informate cu privire la incident, scrie TVP World.

„Operațiunile care vizează eliminarea oricărui pericol pentru viața și sănătatea oamenilor sunt în desfășurare”, a transmis Poliția Militară, precizând că sunt investigate circumstanțele în care obiectul a ajuns la sol.

Purtătorul de cuvânt al poliției locale, superintendentul Piotr Wojtunik, a confirmat că nu au existat victime.

Obiect zburător neidentificat, descoperit în apropierea graniței cu Ucraina

Lubaczów este un oraș cu aproximativ 11.000 de locuitori, aflat la câțiva kilometri de granița Poloniei cu regiunea Liov din vestul Ucrainei.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat proveniența obiectului și nici dacă acesta era o dronă militară sau civilă. Ancheta urmează să stabilească natura aparatului și împrejurările în care s-a prăbușit.

Incidentul are loc în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022. De atunci, mai multe drone s-au prăbușit pe teritoriul Poloniei, stat membru NATO care se învecinează cu Ucraina și care susține militar și logistic Kievul.

Autoritățile poloneze nu au atribuit, deocamdată, obiectul descoperit la Lubaczów vreunei părți implicate în conflict.