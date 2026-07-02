Ambasada Rusiei în Suedia a anunțat că a fost atacată cu două drone în noaptea de miercuri spre joi, potrivit Live Ukraine.

În timpul nopții, o dronă a aruncat un recipient cu vopsea roșie pe terenul ambasadei. Altă dronă s-a prăbușit în apropierea ambasadei. Aceasta avea un dispozitiv exploziv improvizat.

Ambasada Rusiei implicată în mai multe incidente cu drone

Rușii susțin că în ultimii doi ani s-au confruntat cu zeci de astfel de incidente. Anul trecut, de exemplu, Ambasada Rusiei în Suedia a raportat un incident similar. În noaptea de 25 mai, o dronă a aruncat un recipient de sticlă cu vopsea roșie în fața intrării clădirii.

De aceea, rușii acuză forțele de ordine suedeze că „doar au înregistrat oficial atacurile”, fără a-i găsi pe vinovați.