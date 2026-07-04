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Ambasada Rusiei la Washington: „Rusia și SUA ar putea și ar trebui să coexiste constructiv”

Ambasada Rusiei în Statele Unite a transmis un mesaj cu ocazia aniversării a 250 de ani de la independența SUA, în care susține că Moscova și Washingtonul ar trebui să dezvolte un „parteneriat autentic, viabil economic și bazat pe respect reciproc”. Instituția evocă, totodată, mai multe episoade istorice în care spune că Rusia a sprijinit Statele Unite.
Ambasada Rusiei la Washington: „Rusia și SUA ar putea și ar trebui să coexiste constructiv”
Maria Miron
05 iul. 2026, 02:46, Știri externe
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Într-un mesaj publicat sâmbătă pe platforma X, reprezentanții ambasadei afirmă că, „în lipsa unor diviziuni ideologice fundamentale”, Rusia și Statele Unite „ar putea și ar trebui să coexiste constructiv”.

Mesaj pentru Washington

Potrivit ambasadei, relația dintre Moscova și Washington ar trebui construită pe „un parteneriat autentic, viabil din punct de vedere economic, bazat pe respect reciproc și pe egalitate”. Reprezentanța diplomatică susține, de asemenea, că cele două țări sunt conduse de lideri care au „o chimie personală excelentă” și promovează „valorile tradiționale ale familiei și religiei, suveranitatea și statul-națiune”, în opoziție cu ceea ce numește „ordinea liberal-globalistă bazată pe reguli”.

Argumente istorice

Reprezentanții instituției susțin că Rusia „a fost alături de americani” încă din perioada Războiului de Independență și că a avut „un rol esențial în sprijinirea fostelor 13 colonii” împotriva Imperiului Britanic.

Aceștia amintesc și de Războiul Civil American, susținând că Rusia s-a opus încercărilor Marii Britanii și Franței de a legitima Confederația și că a trimis, în 1863, două escadre navale în apele americane. În acest context, ambasada citează o declarație atribuită fostului ministru rus de Externe Alexander Gorchakov, care ar fi transmis că „politica Rusiei față de Statele Unite este clar definită și nu se va schimba”.

„Mai presus de toate, dorim ca Statele Unite să rămână unite și indivizibile”, a precizat Gorchakov, potrivit mesajului publicat de Ambasada Rusiei.

Aliați în război, rivali în pace

De asemenea, oficialii ruși amintesc și cooperarea dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite în timpul celui de-al doilea război mondial și susține că, inclusiv în perioada Războiului Rece, Moscova și Washingtonul „au găsit modalități de a evita confruntarea”, în pofida tensiunilor dintre cele două puteri.

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