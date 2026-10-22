Acordul a fost încheiat în timpul vizitei în Rusia a trimisului special lui Donald Trump, Steve Witkoff, pe fondul unei serii de acțiuni desfășurate de Donald Trump, menite să avantajeze Rusia, potrivit Associated Press.

Trump a declarat reporterilor de la Casa Albă că i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin, în cadrul unei recente convorbiri telefonice, să-l elibereze pe Stephen Hubbard și că, spre deosebire de eliberările anterioare, SUA nu au fost nevoite să cedeze pe nimeni în schimb. „Este cel mai fericit om din lume”, a spus Trump despre Hubbard, descriindu-l pe profesorul pensionar în vârstă de 74 de ani din Michigan drept „un om nevinovat, de o calitate deosebită”. Echipa de avocați a lui Hubbard a negat acuzațiile rusești, afirmând că acesta nu a fost implicat în nicio activitate militară. Eliberarea a avut loc în timpul unei vizite la Sankt Petersburg a trimisului american Steve Witkoff, care, într-o întâlnire față în față cu Putin, l-a lăudat pe liderul rus ca fiind un „umanitar”. Cei doi discutau despre invazia din Ucraina, pe măsură ce Trump presează și Kievul să încheie un acord. A luptat de partea Kievului

Înainte de arestare, Hubbard a locuit în Ucraina. După arestare, el a fost condamnat în Rusia la 7 ani de închisoare într-un proces desfășurat cu ușile închise. Acesta a fost acuzat de procurorii ruși că a semnat contract cu armata ucraineană după începerea războiului și că a luptat alături e forțele din Kiev până când a fost capturat, două luni mai târziu.

Guvernul SUA, sub administrația președintelui Joe Biden, l-a desemnat pe Hubbard drept persoană reținută pe nedrept. Familia sa a contestat, de asemenea, acuzațiile rusești. Eliberarea, solicitată de americani Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, miercuri, presei ruse că eliberarea lui Hubbard a fost „solicitată de partea americană de ceva vreme”, iar Putin a decis să-l elibereze pe bărbat din „considerente umanitare”. În declarațiile făcute reporterilor după discuții, consilierul lui Putin, Yuri Ushakov, a spus că liderul de la Kremlin l-a grațiat pe Hubbard, care, imediat după eliberare, a fost dus la aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg, pentru ca Witkoff să-l aducă acasă, în Statele Unite. Witkoff, cuvinte de laudă pentru partea rusă Pe imaginile surprinse se vede cum cei doi își strâng mâna, apoi Witkoff îl prezintă pe Hubbard luii Kirill Dimitriev, emisarul lui Putin. Trimisul special al lui Trump l-a descris pe omologul său rus ca fiind o persoană „care a avut un rol important în realizarea acestui lucru”. „Tocmai ne-am întâlnit cu președintele Putin; el vă transmite binecuvântări și vă urează numai lucruri bune”, i-a spus Witkoff americanului după ieșirea din arestul rus. „Give all my best to President Putin,” Stephen Hubbard tells Kremlin envoy Kirill Dmitriev and Steve Witkoff. https://t.co/JNXn9OacPY — Mike Eckel (@Mike_Eckel) October 21, 2026 Veteranul american a sărutat pământul la întoarcerea acasă Hubbard, un veteran al Forțelor Aeriene ale SUA, a predat limba engleză în străinătate și, până în 2012, se retrăsese în Cipru, unde unul dintre fiii săi este preot.