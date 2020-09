Angajaţii Facebook critică decizia lui Zuckerberg de a nu lua măsuri faţă de postările lui Trump

Andrew Crow, directorul echipei de design pentru divizia de video-mobil, a precizat într-o postare: „Nu sunt de acord cu decizia lui Mark şi voi lucra să remediez problema”.

Censoring information that might help people see the complete picture *is* wrong. But giving a platform to incite violence and spread disinformation is unacceptable, regardless who you are or if it’s newsworthy. I disagree with Mark’s position and will work to make change happen.