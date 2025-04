Apartamentele Papei Francisc au fost sigilate după moartea sa

Papa Francisc nu a locuit în Palatul Apostolic, ci a ales un apartament modest din Santa Marta. Ambele locații au fost sigilate, pentru a asigura siguranța documentelor și a bunurilor Papei după moartea acestuia.

Camerlengo, cardinalul Kevin Farrell, a supravegheat sigilarea apartamentului luni după-amiază, realizată cu o panglică roșie și o ceară de aceeași culoare.

The papal apartments in the Apostolic Palace — unused during Pope Francis’ pontificate — have been officially sealed by Cardinal camerlengo Kevin Farrell following the Pope’s death. This act marks the beginning of the “sede vacante” period, during which the See of Peter remains… pic.twitter.com/p3PcYqN050

