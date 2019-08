Arma folosită de autorul masacrului din El Paso, Texas, ar fi provenit din România, iar muniţia, din Rusia - FOTO

The Texas Tribune a informat miercuri că Patrick Crusius, în vârstă de 21 de ani, a declarat poliţiei că a comandat arma online înainte de a o ridica dintr-un magazin de arme din apropierea casei sale situată într-o suburbie din Dallas.

Publicaţia a citat un document al Secţiei de Securitate Publică din Texas, în care se arată că suspectul a spus poliţiei că a cumpărat mii de cartuşe din Rusia.

