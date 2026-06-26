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Armata chineză se antrenează trăgând cu rachete asupra unei nave de război americane

Armata chineză se antrenează trăgând asupra unei nave de război americane. Este vorba despre un model 3D al navei SUA care a fost construit de chinezi. Modelul a fost amplasat în deșert și a fost descoperit cu ajutorul sateliților.
Armata chineză se antrenează trăgând cu rachete asupra unei nave de război americane
Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
26 iun. 2026, 09:50, Politic
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Armata chineză a construit un model 3D al unei nave de război americane pentru antrenamente de tragere la țintă cu rachete, potrivit Bloomberg. Noi imagini din satelit arată structura în deșertul din nord-vestul Chinei.

Macheta din Xinjiang pare a fi cea a unui distrugător din clasa Arleigh Burke, un pilon al Marinei SUA folosit ca escortă pentru portavioane și pentru atacuri la distanță lungă, cum ar fi în recentul război din Iran.

Escadrila 15 de distrugătoare, formată din 10 nave din clasa Arleigh Burke, este cel mai mare grup de luptă de acest fel. Grupul este staționat în Japonia fiind plasat sub comanda Flotei a 7-a a SUA.

Distrugătoarele americane se întâlnesc frecvent cu navele Chinei în timpul operațiunilor din regiunea Pacificului. Analiștii militari spun că replica reprezintă un alt semn că Beijingul ia în serios posibilitatea unui război în viitorul apropiat.

Armata chineză atacă distrugătoare în deșert

China a construit în ultimii ani mai multe machete de nave americane în deșertul Taklamakan. Machetele cunoscute includ cel puțin alte două ținte în formă de Arleigh Burke și o pereche de replici ale portavioanelor americane, dar toate în format 2D.

Cea mai nouă țintă 3D a fost identificată pentru prima dată în mai.

SUA vs China

Printre scenariile posibile pentru o confruntare SUA-China se numără cel privind Taiwanul. China consideră Taiwanul ca fiind teritoriul său. Beijingul a militat pentru realizarea unei unificări pe cale pașnică dar nu a exclus utilizarea forței pentru a aduce insula sub controlul său. În replică, guvernul Taiwanului respinge pretențiile Beijingului, afirmând că numai populația insulei poate decide asupra viitorului său. Americanii sunt un aliat al Taiwanului chiar dacă Administrația Trump a răcit relațiile cu oficialii taiwanezi.

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