Preşedintele Nigerului, Mohamed Bazoum a avut „sprijinul neclintit al Washingtonului” potrivit secretarul de stat al american Antony Blinken, fiind un pilon esenţial în lupta împotriva militantismului islamist din Africa de Vest. Însă acum Bazoum este reţinut de propria armată, care a preluat puterea printr-o lovitură de stat.

Schimbarea bruscă a regimului a fost anunţată pe postul televiziunii naţionale din Niger.

The military has finally announced a coup in Niger Republic on National television. President Bazoum has been kicked out of power with this military takeover. pic.twitter.com/E6HNq7Bk8n