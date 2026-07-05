Atac armat de Ziua Independenței în New York: opt răniți, inclusiv patru copii

O femeie în vârstă de 21 de ani este în stare critică, iar poliția continuă ancheta pentru identificarea autorului, relatează publicația The Guardian.

Focuri de armă în Coney Island

Potrivit Departamentului de Poliție din New York (NYPD), agenții au intervenit în jurul orei locale 22:37, după ce au fost semnalate focuri de armă pe West 31st Street, în cartierul Brooklyn.

Printre victime se numără doi bărbați, două femei și patru copii cu vârste de 14, 12, șapte și șase ani. Toate cele opt persoane rănite au fost transportate la spital.

O femeie este în stare critică

Autoritățile au anunțat că șapte dintre victime sunt în stare stabilă, însă o femeie de 21 de ani se află în stare critică.

Polițiștii au descoperit o armă de foc la locul incidentului.

Nicio arestare până în prezent

Până la această oră, nicio persoană nu a fost arestată în legătură cu atacul. Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul și identitatea autorului.

Atacul a avut loc în seara în care Statele Unite au marcat 250 de ani de la proclamarea independenței, sărbătoare marcată prin evenimente și festivități organizate în întreaga țară.

Incidentul are loc într-un context în care autoritățile din New York continuă să combată violența armată, în special în cartierele afectate de conflicte între bande. Cu doar câteva zile înaintea atacului din Coney Island, un tânăr rapper a fost împușcat mortal în aceeași zonă din Brooklyn, iar ancheta este încă în desfășurare.

În luna mai, procurorii din Brooklyn au anunțat inculparea a 15 persoane acuzate că au terorizat cartierele Coney Island și zonele învecinate printr-un val de violențe armate. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost implicată în 16 atacuri armate comise pe parcursul a 13 luni.