Atac asupra unui aeroport din estul Arabiei Saudite. O persoană a fost ucisă, alte opt au fost rănite

Autoritatea aeronautică a mai declarat că opt persoane au fost rănite în atacul de miercuri seară, iar aeroportul a suferit pagube materiale. Serviciul global de urmărire a zborurilor Flightradar24 a declarat pe rețeaua X că zborurile au fost deviate de la aeroport.

Saudi Arabia’s civil aviation authority reporting an attack late Wednesday evening on King Fahd Airport in Dammam has killed one and injured eight others. Operations at the airport have been halted since approximately 23:15 local time. https://t.co/iIMzYss8sl https://t.co/pMsodunc8k — Flightradar24 (@flightradar24) October 21, 2026

Autoritățile nu au precizat cine a comis atacul și nici nu au oferit alte detalii, relatează AP.

Aeroportul Regele Fahd a fost atacat anterior, pe fondul unui val mai amplu de atacuri cu rachete și proiectile houthi care vizau aeroporturi importante din Arabia Saudită.

Rebelii houthi, susținuți de Iran, nu au comentat acest atac. Coaliția Saudită a anunțat că a interceptat patru atacuri cu drone în regiunea estică.

Autoritățile SUA au cerut diplomaților să părăsească Arabia Saudită

Miercuri seară, SUA au ordonat unor diplomați și familiilor angajaților guvernului american să părăsească Arabia Saudită în urma unei serii de atacuri mortale comise în țară de rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, și a temerilor crescânde de o escaladare a ostilităților.

Cel mai recent atac a avut loc după ce Ministerul Energiei din Arabia Saudită a anunțat că resturile unei drone interceptate au ucis două persoane și au rănit alte două pe un câmp petrolier operat de Aramco în sud-estul țării.

Houthii și-au intensificat atacurile împotriva Arabiei Saudite

Luna trecută, resturi provenite de la o dronă houthi interceptată au ucis un rezident yemenit din Arabia Saudită. A fost prima victimă civilă de când houthii și-au intensificat atacurile împotriva regatului, vizând transportul maritim și instalațiile petroliere saudite.

La începutul acestei luni, un incendiu de mică amploare a izbucnit într-o clădire administrativă de la Aramco, una dintre cele mai mari instalații petroliere din lume, ținta unui atac în Provincia Estică a Arabiei Saudite, a anunțat la momentul respectiv ministerul energiei.