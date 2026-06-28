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Atac cu rachete al Rusiei la Kiev. Mai multe explozii au fost semnalate

Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică o serie de atacuri cu rachete balistice asupra orașului Kiev, provocând pagube la mai multe obiective din oraș și rănind cel puțin două persoane, au declarat oficialii.
Atac cu rachete al Rusiei la Kiev. Mai multe explozii au fost semnalate
Foto: DPA/Hepta
Cosmin Pirv
28 iun. 2026, 08:55, Știri externe
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Primele explozii au fost semnalate la Kiev puțin înainte de ora 2.00 dimineața, scrie The Kyiv Independent.

Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev, a declarat că cel puțin două persoane au fost rănite într-un cartier al orașului în timpul atacului.

Au fost semnalate, de asemenea, incendii , inclusiv în apropierea unei clădiri rezidențiale, precum și la un service și la o „clădire nerezidențială” nespecificată.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra amenințării reprezentate de mai multe rachete rusești care se îndreptau spre capitală. Alerte de raid aerian au fost activate în regiunile centrale și estice ale țării.

Au mai fost semnalate expliozii în orașele Sumy și Harkiv.

Atacuri cu drone asupra rafinăriilor ruse

Publicația mai scrie că drone ucrainene au lovit infrastructura petrolieră rusă în diverse regiuni.

Potrivit unor surse din mass-media ruse de pe Telegram, armata ucraineană ar fi efectuat un atac cu drone împotriva rafinăriei de petrol din orașul rus Slavyansk-pe-Kubani.

Instalația este considerată un furnizor cheie de combustibil pentru Crimeea ocupată de Rusia.
Comandamentul operațional regional a raportat ulterior că incendiul de la rafinăria de petrol a izbucnit din cauza căderii unor resturi.

În altă parte a Rusiei, s-a observat fum ridicându-se din zona rafinăriei de petrol din Iaroslavl, situată la aproximativ 250 de kilometri nord-est de Moscova.

Pe fondul acestor atacuri, Rusia se confruntă cu o penurie tot mai acută de combustibil, agravată de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol. Peste 20 de regiuni rusești au impus restricții privind vânzarea de combustibil. Mulți ruși au postat pe rețelele sociale că trebuie să aștepte ore întregi pentru a alimenta la stațiile de benzină.

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