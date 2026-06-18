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Atac cu rachete asupra Kievului

Un atac cu rachete a vizat orașul Kiev în primele ore ale zilei de joi, potrivit AFP.
Atac cu rachete asupra Kievului
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
18 iun. 2026, 03:07, Știri externe
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În urma unei alerte de raid aerian, jurnaliștii aflați la fața locului au auzit sunetul unei rachete și două explozii și au văzut oameni alergând pe străzi spre adăposturi, relatează Le Figaro.

La mai bine de patru ani de la începerea războiului din Ucraina, atacurile rusești și ucrainene s-au intensificat de câteva luni, provocând din ce în ce mai multe victime civile.

Președintele ucrainean  Volodimir Zelenski  a declarat miercuri că a discutat rezultatele summitului G7 cu omologul său francez, Emmanuel Macron, și cu omologul său american, Donald Trump, adăugând că întâlnirea ar putea „aduce schimbări semnificative” . „A fost o întâlnire importantă de coordonare, care ar putea aduce schimbări semnificative. Am analizat rezultatele discuțiilor noastre de la summitul G7”, a declarat Zelenski pe rețeaua X, fără a oferi detalii suplimentare.

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