Atac cu rachete asupra Kievului

În urma unei alerte de raid aerian, jurnaliștii aflați la fața locului au auzit sunetul unei rachete și două explozii și au văzut oameni alergând pe străzi spre adăposturi, relatează Le Figaro.

La mai bine de patru ani de la începerea războiului din Ucraina, atacurile rusești și ucrainene s-au intensificat de câteva luni, provocând din ce în ce mai multe victime civile.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că a discutat rezultatele summitului G7 cu omologul său francez, Emmanuel Macron, și cu omologul său american, Donald Trump, adăugând că întâlnirea ar putea „aduce schimbări semnificative” . „A fost o întâlnire importantă de coordonare, care ar putea aduce schimbări semnificative. Am analizat rezultatele discuțiilor noastre de la summitul G7”, a declarat Zelenski pe rețeaua X, fără a oferi detalii suplimentare.