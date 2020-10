UPDATE

Şase persoane sunt tratate în spital pentru rănile lor, inclusiv un ofiţer de poliţie despre care s-a spus că este „critic”.

Surse au sugerat anterior că alte două persoane au murit la Park Inn din West George Street, care este folosit în prezent pentru a adăposti solicitanţii de azil.

Poliţia a spus că incidentul nu a fost tratat ca terorism

Ştire iniţială

Secretarul justiţiei scoţian, Humza Yousaf, a precizat că guvernul a fost informat despre situaţie, relatează BBC.

Un martorul, care a văzut urmarea incidentului dintr-o clădire de birouri din apropiere, a spus că patru persoane au fost luate cu ambulanţă.

El a spus pentru agenţiei de ştiri PA: "Am văzut un bărbat întins pe pământ, de origine africană, fără pantofi în picioare. Era pe pământ, iar cineva care îi oferea îngrijiri - nu ştiu dacă era o rană provocată de un glonţ sau prin înjunghiere”

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR