Atac sinucigaş asupra unui spital din Afganistan. Bilanţ provizoriu/ Printre victime, femei şi copii

Talibanii, care au desfăşurat atacuri aproape zilnic încă de la începutul lunii, au informat că ţinta era o clădire din apropiere, deţinută de departamentul de Informaţii din Guvernul afgan.

Atacul a avut loc în Qalat, capitala provinciei Zabul, aflată în sudul Afganistanului.

Mai multe femei, copii şi membri ai personalului aflaţi în spital au fost răniţi grav în urma exploziei.

Those who scuttle #Afghan peace process as a bargaining chip for securing #US troops presence need to ponder over horrors of such destruction.