Atacurile Rusiei asupra navelor din Marea Neagră, pe agenda sesiunii plenare a Parlamentului European. Eurodeputații vor vota o rezoluție

Parlamentul European se reunește în perioada 19-22 octombrie, la Strasbourg, într-o nouă sesiune plenară. Eurodeputații vor dezbate intensificarea atacurilor Rusiei asupra teritoriului UE, mai ales asupra transportului maritim din Marea Neagră, și vor vota o rezoluție pe această temă.

Marți, eurodeputații vor discuta despre incursiunile și atacurile rusești pe teritoriul Uniunii Europene, în prezența șefei diplomației europene, Kaja Kallas. Joi, aceștia vor vota o rezoluție.

Dezbaterea are loc după ce dronele au lovit recent mai multe nave în largul coastelor Bulgariei și României, la Marea Neagră. În ultimele luni, avioanele și dronele rusești au încălcat tot mai des spațiul aerian al mai multor state membre ale UE.

Noi reguli pentru protecția pasagerilor din UE

De asemenea, marți, Parlamentul European va da aprobarea finală unor reguli noi care urmăresc să îmbunătățească protecția pasagerilor și informațiile pe care aceștia le primesc atunci când călătoriile sunt perturbate.

Noua lege, convenită cu Consiliul UE în iunie 2026, clarifică regulile privind rambursarea banilor în cazul anulării zborurilor rezervate prin intermediari.

Pasagerii vor avea dreptul la rambursarea integrală a sumei plătite, inclusiv a eventualelor taxe de intermediere. Intermediarii vor trebui să informeze pasagerii, încă din momentul rezervării, despre condițiile în care pot primi banii înapoi.

Vor fi disponibile formulare standardizate pentru cererile de rambursare și despăgubire, în toate limbile UE și pentru toate tipurile de călătorii.

Acestea vor ajuta pasagerii să își exercite mai ușor drepturile.

Politică de coeziune mai puternică pentru orașele și regiunile UE

Eurodeputații vor cere ca viitoarea politică de coeziune a UE să susțină „dreptul de a rămâne” în orașele europene, oferind sprijin mai mare regiunilor afectate de agresiunea Rusiei.

Sunt două rapoarte foarte importante pentru stabilirea viitoarei politici de coeziune a UE. Parlamentul își definitivează poziția asupra mai multor dosare din pachetul legislativ pentru perioada de după 2027, înaintea negocierilor dintre instituțiile europene.

Aceste dosare includ planurile naționale și regionale de parteneriat (PNPP), Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune, programul Interreg și alte instrumente conexe.

Orașele, în centrul politicii de coeziune

Eurodeputații urmează să ceară Comisiei Europene să aplice principiul „dreptului de a rămâne” în cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2028-2034.

Prin fondurile de coeziune, ar urma să fie sprijinite locuințele la prețuri accesibile, locurile de muncă de calitate, serviciile publice esențiale, transportul, asistența medicală și conectivitatea.

Măsurile ar urma să vizeze orașele și teritoriile afectate de declinul demografic și de depopulare. Dezbaterea va avea loc luni, iar votul este programat marți.

Sprijin special pentru regiunile de la granița estică a UE

Un al doilea raport, care va fi supus votului în plen joi, se referă la situațiile grave cu care se confruntă regiunile în fața agresiunii Rusiei, amenințărilor hibride și presiunilor geopolitice.

Raportul solicită investiții mai mari din fondurile de coeziune pentru infrastructura digitală, conectivitate, pregătire civilă, reziliență și infrastructură cu dublă utilizare, atât civilă, cât și militară.

Documentul propune și alocări speciale de până la 10% din bugetele instrumentelor relevante de finanțare ale Uniunii Europene.

În plus, este solicitată o finanțare dedicată prin programul Interreg de cel puțin 150 de milioane de euro, pentru a compensa pierderile provocate de suspendarea cooperării cu Rusia și Belarus.