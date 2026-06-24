Avertisment pentru turiști: bacteria care poate provoca infecții grave se extinde pe plajele Europei

Milioane de europeni se pregătesc să își petreacă vacanțele pe litoral, însă oamenii de știință și autoritățile sanitare urmăresc cu atenție un fenomen care devine tot mai vizibil în apele continentului: extinderea bacteriilor din genul „Vibrio”, favorizată de încălzirea mărilor și de schimbările climatice. Cea mai cunoscută dintre acestea este „Vibrio vulnificus”, supranumită în mod popular „bacteria mâncătoare de carne”, din cauza infecțiilor grave pe care le poate provoca în cazuri rare, mai scrie Euronews.

De ce sunt îngrijorați specialiștii

Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), bacteriile „Vibrio” trăiesc în mod natural în apele marine și salmastre, în special în zonele unde râurile se varsă în mare. Infecțiile pot apărea prin consumul de fructe de mare crude sau insuficient preparate, dar și atunci când apa intră în contact cu răni deschise. În formele severe, unele tulpini pot provoca fasciită necrozantă, o infecție agresivă care distruge rapid țesuturile și care, în cazuri extreme, poate duce la amputarea membrului afectat sau la septicemie.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a avertizat deja că riscul infecțiilor cu „Vibrio” crește în timpul verii, în special în perioadele de caniculă și în zonele costiere cu ape puțin adânci.

Marea Mediterană, în prima linie

Experții consideră că Marea Mediterană oferă deja o imagine a ceea ce s-ar putea întâmpla în alte regiuni ale lumii în următoarele decenii. „Mediterana nu este o victimă a schimbărilor climatice, ci o avanpremieră a lor”, a declarat pentru Euronews Hatim Aznague, analist în cadrul Uniunii pentru Mediterana. Potrivit acestuia, temperaturile tot mai ridicate ale apei, poluarea și modificările salinității creează condiții ideale pentru dezvoltarea bacteriilor și a altor agenți patogeni. Mai multe plaje din Spania au fost deja închise temporar în ultimii ani din cauza alertelor sanitare, iar specialiștii avertizează că astfel de situații ar putea deveni mai frecvente.

Impact asupra turismului

Problema nu este doar una medicală. Regiunile de coastă depind în mare măsură de turism, iar închiderea plajelor în plin sezon poate avea efecte economice importante. „O plajă închisă înseamnă o factură climatică foarte reală”, spune Aznague, care atrage atenția și asupra impactului pe termen lung asupra imaginii destinațiilor turistice. Mediterana este cea mai vizitată regiune turistică din lume, iar orice perturbare a activităților de pe litoral afectează direct hotelurile, restaurantele și economiile locale.

Un semnal de alarmă pentru viitor

Potrivit specialiștilor, răspândirea bacteriilor „Vibrio” este mai degrabă un simptom al unei probleme mai mari decât problema în sine. „Bacteriile nu sunt povestea, ci mesagerii. Povestea este o mare dezechilibrată de căldură și poluare”, a rezumat analistul Uniunii pentru Mediterana. Cercetătorii avertizează că adaptarea la schimbările climatice și protejarea ecosistemelor marine vor deveni tot mai importante pentru sănătatea publică și pentru economia regiunilor de coastă.