Bani pentru ucraineni, pierduți pe drum: Slava Ukraini, investigată pentru delapidare

Unul dintre cele mai vizibile ONG-uri estoniene de ajutor umanitar pentru Ucraina, Slava Ukraini, este acuzat de deturnarea a sute de mii de euro din fonduri donate de populație. Ancheta procurorilor a vizat-o direct pe Johanna-Maria Lehtme, cofondatoare a organizației, acuzată că a abuzat de încrederea publică și a semnat contracte păguboase în numele ONG-ului.

Potrivit rechizitoriului, citat de Radiodifuziunea publică estoniană, Lehtme ar fi redirecționat 44.500 de euro către ONG-ul ucrainean All For Victory sub pretextul transportului de ajutoare, deși aceeași sumă fusese deja plătită în baza unui contract separat cu firma ucraineană IC Construction. Procurorii afirmă că „firma nu a prestat niciun serviciu logistic, iar banii au fost folosiți pentru cheltuieli interne și salarii”.

Daunele depășesc 450.000 de euro

„Prin aprobarea plății, Johanna-Maria Lehtme a deturnat 44.500 de euro în beneficiul celor două entități ucrainene, compania IC Construction și ONG-ul All For Victory, comițând astfel delapidare”, a declarat procurorul de stat Sigrid Nurm.

În total, daunele provocate ONG-ului Slava Ukraini depășesc 450.000 de euro, bani care ar fi trebuit să ajungă în sprijinul civililor ucraineni afectați de război.

Atât compania ucraineană IC Construction, cât și ONG-ul All For Victory au încasat sume semnificative pentru servicii care fie nu au fost prestate, fie au fost supraevaluate. Chiar dacă nu sunt inculpate, rolul lor activ în mecanismul financiar pus în mișcare de Lehtme indică o cooperare care a făcut posibilă deturnarea fondurilor.

Fondurile umanitare manipulate prin parteneri ucraineni

Diferențele dintre cele două entități colaboratoare au fost esențiale în schema investigată. All For Victory nu avea capacitatea legală de a emite facturi sau de a aplica adaosuri, în timp ce IC Construction putea face acest lucru, fapt ce a dus la majorarea artificială a costurilor, spun anchetatorii.

Deși numai șefa organizației din Estonia este acuzată oficial de delapidare, pentru că ea a semnat contractele, faptele descrise în rechizitoriu sugerează o complicitate evidentă din partea entităților beneficiare.

Ancheta a confirmat că proiectele umanitare prezentate publicului au fost duse la capăt, iar donațiile de aproximativ 6,5 milioane de euro primite de organizație au ajuns, în cele din urmă, la persoanele aflate în nevoie.

Eroină națională anchetată penal

Lehtme a fost una dintre cele mai vizibile figuri publice din Estonia în 2022, anul invaziei ruse în Ucraina. Pentru activitatea sa umanitară, ea a primit titlul de „Europeanca Anului”, iar în 2023 a fost aleasă deputat în Parlamentul Estoniei. A renunțat la mandatul de deputat imediat ce au apărut primele suspiciuni privind activitatea ONG-ului.

Investigațiile jurnaliștilor estonieni au scos la iveală că Lehtme fusese acuzată de delapidare și într-un loc de muncă anterior.

ONG-ul Slava Ukraini și-a încheiat activitatea în octombrie 2024, după ce publicul a încetat să mai doneze.