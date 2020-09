Un tânăr de 27 de ani a fost arestat, în urma atacurilor cu cuţitul care s-au întâmplat în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Birmingham, al doilea oraş ca mărime din Marea Britanie, a anunţat poliţia.

În urma incidentului, un bărbat a fost ucis şi alte două persoane au fost grav rănite.

”Am arestat un bărbat suspectat de crimă şi şapte tentative de crimă în seria de atacuri cu cuţitul din Birmingham", a precizat poliţia din West Midlands.

#BREAKING | We've arrested a man on suspicion of murder and seven counts of attempted murder in connection with the #BirminghamStabbings.



The man, 27, was held at an address in Selly Oak, #Birmingham, at around 4am today.



Full story ⬇️https://t.co/T33UdTbLhG