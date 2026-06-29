„Batmanul mexican” a devenit coșmarul hoților de biciclete. Cum îi pedepsește după ce îi prinde

Cel puțin cinci cazuri similare au fost înregistrate în ultimele săptămâni în orașul Lagos de Moreno, relatează The Telegraph.

Presupușii hoți, găsiți legați de stâlpi

Potrivit anchetatorilor, victimele au fost găsite cu mâinile și corpul imobilizate cu bandă adezivă. Unele aveau gurile acoperite, iar pe frunte era scris cuvântul „ratero”, termenul spaniol pentru „hoț”.

Lângă acestea au fost lăsate biciclete sau motociclete despre care se susținea că ar fi fost furate. În apropiere au fost găsite și mesaje de avertizare adresate altor persoane care ar intenționa să comită furturi.

Mai mulți dintre bărbați prezentau urme vizibile de lovituri și au primit îngrijiri medicale după ce au fost eliberați de echipele de intervenție.

Procurorii: Sunt victime ale unei agresiuni

Parchetul din statul Jalisco a confirmat că investighează toate incidentele.

Autoritățile verifică atât acuzațiile de furt formulate împotriva persoanelor găsite legate, cât și infracțiunile comise împotriva acestora.

Procurorii subliniază că, în acest stadiu al anchetei, bărbații imobilizați sunt considerați victime, deoarece au fost agresați și privați ilegal de libertate.

Până în prezent, nu este clar dacă vreunul dintre ei va fi pus sub acuzare pentru furt.

Cine este „Batmanul mexican”

Presa locală i-a atribuit autorului porecla de „Batmanul din Lagos de Moreno”, după ce acesta ar fi decis să acționeze pe cont propriu, nemulțumit de modul în care autoritățile combat furturile.

Identitatea sa nu este cunoscută. Poliția a anunțat că a identificat două vehicule despre care se crede că au fost folosite în aceste incidente, însă nicio persoană nu a fost arestată până acum.

Regiune afectată de infracționalitate

Statul Jalisco se confruntă de mai mulți ani cu un nivel ridicat al infracționalității și este considerat una dintre cele mai afectate regiuni din Mexic în ceea ce privește furturile.

Autoritățile spun că motocicletele și bicicletele furate sunt folosite frecvent la comiterea altor infracțiuni, iar acest fenomen rămâne o provocare pentru forțele de ordine.

Ancheta continuă pentru identificarea persoanei sau persoanelor aflate în spatele acestor acte de justiție făcută pe cont propriu.