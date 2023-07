Ben Shapiro a făcut o recenzie acidă filmului ,,Barbie" şi a dat foc la două exemplare de păpuşi

Deşi filmul ,,Barbie" a reuşit să obţină încasări mari şi a fost lăudat de fanii păpuşii iconice din întreaga lume, a primit şi critici dure.

Unul dintre cei mai înverşunaţi comentatori politici din SUA, Ben Shapiro, cunoscut ca fiind o personalitate conservatoare şi simpatizant republican, i-a făcut o recenzie acidă filmului după ce l-a vizionat în aceeaşi zi cu filmul Oppenheimer.

Ok oameni buni, tocmai m-am întors de la cinema, văzând Barbie şi Oppenheimer. Şi o să vă spun care este filmul anului 2023 şi care este cel mai prost.

Pentru cei care abia aşteaptă recenzia mea privind filmul Barbie, am să-l fac în cel mai ,,Oppenheimer" stil".

Ben Shapiro ia două exemplare de păpuşi Barbie şi Ken şi le dă foc.

,,Are mesaj politic. Este în mod explicit făcut să divizeze bărbaţii de femei. Are un mesaj negativ asupra copiilor. Pentru că politica nu are sens, pentru că scenariul nu are sens, pentru că actoria nu are sens. Pentru că întregul film este o vomă de câine, este prânzul unui câine. O să-i dau nota - INFINIT BARBIE.Este atât de prost. Este Barbie din 10. Este ca o Barbie stereotipică. Este robotul cu cap de Barbie din făcut de copilul ciudat din primul film ,,Toy Story". Ăsta este. Ah,şi apropo, Opppenheimer este un film bun! ".

Ben Shapiro a fost ironizat pentru că a ars două exemplare de păpuşi Barbie şi Ken. Câţiva internauţi de pe Reddit l-au comparat chiar cu antagonistul filmului ,,Toy Story", distrugătorul de jucării.