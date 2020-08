BIOGRAFIE Cine era Robert Trump, fratele mai mic şi "cel mai bun prieten" al preşedintelui SUA: om de afaceri, cu o viaţă semiretrasă, personalitate diferită

Robert Trump, cel mai mic dintre fraţii preşedintelui SUA Donald Trump, a fost un important om de afaceri şi unul dintre managerii Organizaţiei Trump, remarcându-se recent printr-o acţiune judiciară pentru oprirea publicării unei cărţi scrise de o nepoată a liderului de la Casa Albă.

Robert Trump a fost cel mai mic dintre fraţii preşedintelui Donald Trump. Generaţia preşedintelui este formată, în ordinea vârstelor, din Maryanne Trump, judecător federal, Frederick Trump jr., decedat în 1981 la vârsta de 43 de ani, Donald Trump, Elizabeth Trump Grau, fost manager bancar, şi Robert Trump, decedat sâmbătă la vârsta de 71 de ani.

"Cu inima profund îndurerată, vă împărtăşesc vestea că minunatul meu frate, Robert, a murit în pace în această seară. Nu a fost doar fratele meu, a fost cel mai bun prieten. Ne va lipsi foarte mult, dar ne vom reîntâlni. Amintirea lui va fi mereu vie în inima mea, Robert, te iubesc. Să te odihneşti în pace!", a transmis Donald Trump, potrivit Associated Press.

Robert Trump a fost foarte apropiat de Donald Trump, iar în iunie a intentat o acţiune judiciară în numele familiei Trump în tentativa eşuată de a opri publicarea unei cărţi a nepoatei preşedintelui, Mary.

Amândoi antreprenori, Robert şi Donald Trump au avut personalităţi total diferite. Donald Trump l-a descris pe fratele său mai mic drept "mult mai liniştit şi flexibil".

Robert Trump şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei în firma imobiliară a familiei, devenind membru al Consiliului de administraţie. Spre deosebire de Donald Trump, Robert Trump nu era interesat de o imagine publică şi ducea o viaţă semiretrasă în statul New York. În cartea "The Art of the Deal" ("Arta negocierii"), scrisă în 1987, Donald Trump afirma, conform BBC: "Robert se înţelege cu aproape toată lumea, ceea ce este foarte bine pentru mine, căci eu sunt tipul cel rău".

"Poate fi considerat cel mai tăcut dintre fraţii Trump. Stătea în afara reflectoarelor", a declarat Michael D'Antonio, unul dintre biografii familiei.

În 2016, într-un interviu acordat cotidianului The New York Post, Robert Trump declara despre candidatura lui Donald Trump în scrutinul prezidenţial: "Îl susţin pe Donald o mie la sută".

Potrivit cotidianului The New York Times, de fapt, Robert Trump şi Donald Trump se distanţaseră câţiva ani înainte ca Donald Trump să candideze la preşedinţie.

Robert Trump a divorţat de prima soţie, Blaine, acum peste zece ani, căsătorindu-se cu Ann Marie Pallan.

În iunie, Robert Trump a fost internat o săptămână la secţia de terapie intensivă a Spitalului Muntele Sinai din New York. Nu a fost anunţată cauza morţii, dar, potrivit NYT, Robert Trump a avut hemoragie cerebrală după o căzătură recentă.