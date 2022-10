Blugi Levi's din secolul al XIX-lea găsiţi într-o mină s-au vândut cu peste 87.000 de dolari

Blugii - găsiţi într-o mină abandonată de către un "arheolog al denimului" - au fost cumpăraţi de Kyle Hautner, în vârstă de 23 de ani, şi Zip Stevenson, un veteran al pieţei denimului de epocă.

"Nu aveam niciun plan să cumpărăm blugii împreună până când a început licitaţia, ceea ce este un pic nebunesc dacă ne uităm în urmă", a declarat Stevenson pentru CNN.

Blugii au fost vânduţi pentru 87.400 de dolari - unul dintre cele mai mari preţuri plătite vreodată pentru o pereche de blugi - inclusiv o primă de 15% a cumpărătorului. Hautner a plătit 90%, în timp ce Stevenson a contribuit cu restul de 10%.

Stevenson conduce un atelier de reparaţii de blugi în Los Angeles de aproape trei decenii - dar nu găsise niciodată o pereche ca aceasta.

"Aceşti blugi sunt extrem de rari - mai ales în această stare de uzură şi mărime fantastică", a declarat el pentru CNN.

Stevenson a auzit pentru prima dată despre blugi "în urmă cu aproximativ cinci ani, când au fost descoperiţi pentru prima dată" în vestul american de către Michael Harris, care "a căutat în cel puţin 50 de mine abandonate timp de cinci ani şi nu a găsit o pereche de aceeaşi calitate", potrivit lui Stevenson.

Există doar câteva perechi similare - dar acestea sunt păstrate în muzee şi sunt prea uzate pentru a fi purtate.

Această pereche, însă, "este surprinzător de durabilă, aşa că poate fi purtată cu siguranţă", a declarat Stevenson pentru CNN. "Există câteva puncte care ar putea avea nevoie de un pic de întărire, dar în rest sunt blugi super solizi".

"Mi i-aş putea imagina cu uşurinţă pe Johnny Depp sau Jason Momoa purtându-i", a spus el.

Licitaţia a avut loc la Durango Vintage Festivus de la periferia micului oraş Aztec.

În timp ce sunt emblematici pentru Vestul american, blugii sunt, de asemenea, martorii unui episod întunecat din istoria ţării. Un buzunar interior este imprimat cu fraza "The only kind made by White Labor". The Wall Street Journal a citat un purtător de cuvânt al Levi's care a explicat că firma a folosit acest slogan după introducerea Legii de excludere a chinezilor în 1882, care interzicea muncitorilor chinezi să intre în SUA. WSJ a relatat că Levi's a renunţat atât la această politică, cât şi la slogan în anii 1890. Legea a fost abrogată în 1943.

Ce intenţionează Stevenson să facă acum cu blugii? "Am lua în considerare posibilitatea de a-i oferi spre vânzare unui cumpărător privat extrem de interesat", a spus el, dar a adăugat că proprietarii ar prefera ca ei să fie cumpăraţi şi expuşi într-un muzeu "cum ar fi Smithsonian sau Metropolitan Museum of Art".

Deocamdată, blugii sunt păstraţi într-un seif lângă magazinul Stevenson's Denim Doctors din Los Angeles şi pot fi văzuţi cu programare.