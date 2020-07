Boris Johnson îi sfătuieşte pe englezi să slăbească pentru a nu avea complicaţii în lupta cu virusul

Guvernul englez a lansat, luni, o campanie împotriva obezităţii.

Chiar premierul Boris Johnson le explică cetăţenilor ce probleme i-au creat kilogramele în plus, când a fost la terapie intensivă.

„Ani la rând am vrut să slăbesc, dar ca mulţi oameni, mă chinui cu greutatea mea, care fluctuează. Dar de când m-am recuperat după coronavirus, m-am preocupat constant de fizic. Dar când am mers la ATI, unde am fost foarte, foarte bolnav, eram supraponderal”, a spus Boris Johnson.

Un raport al Serviciului de Sănătate Publică din Anglia a arătat că supraponderabilitatea ar putea crea complicaţii sau chiar ar provoca decesul, în cazul infectării cu noul coronavirus.