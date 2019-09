BREAKING | Ministrul britanic al Muncii şi Pensiilor, Amber Rudd, a demisionat

Ea a declarat că nu poate asista impasibilă în timp ce „conservatori moderaţi şi loiali sunt excluşi” din partid.

Ea a adăugat că nu mai crede că ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană cu un acord ar fi „principalul obiectiv al Guvernului”.

Rudd a mai spus că decizia de excludere a celor 21 de membri ai Partidului Conservator ca urmare a votului de marţi este „un atac la adresa decenţei şi democraţiei”.

„M-am alăturat Cabinetului dumneavoastră cu bună-credinţă şi am acceptat că o ieşire fără Acord trebuia luată în calcul, deoarece era modalitatea prin care am fi putut avea cea mai bună şansă de a obţine un nou Acord”, a scris aceasta în scrisoarea de demisie adresată premierului Boris Johnson. „Cu toate acestea, nu mai cred că ieşirea cu un acord este principalul obiectiv al Guvernului”, a adăugat ea.

I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip.



I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled.



I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain.



I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES